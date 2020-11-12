الانطلاق في المرحلة التجريبية لإرساء علامة الجودة في التكوين المستمر

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شرع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في المرحلة التجريبية لإرساء علامة الجودة في التكوين المستمر لفائدة عينة محدودة من المؤسسات النموذجية قصد الحصول على الإشهاد في هذا المجال.وأفاد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، في بلاغ له صدر الخميس، أنه سيقع في وقت لاحق، تعميم هذه التجربة لإرساء علامة الجودة في التكوين المستمر، على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.وتهدف علامة الجودة في التكوين المستمر، إلى ضمان جودة منظومة التكوين المهني ملاءمة لمتطلبات تطوير الكفاءات داخل المؤسسة وللاستجابة للحاجيات الفعلية للمؤسسة ولإعداد المخططات التكوينية بالتوافق مع استراتيجية ومشاريع المؤسسة.كما ترمي هذه العلامة إلى تطوير ثقافة التكوين المستمر صلب المؤسسات وترشيد الموارد العمومية المخصصة للتكوين والاستفادة بشكل أكبر من خبرة ومساندة المركز الوطني للتكوين المستمر، حسب ذات المصدر.وتسند علامة الجودة في التكوين المستمر لكل مؤسسة تقوم بنشاط تكويني لفائدة أعوانها وتريد إثبات احترامها لمتطلبات مقاييس الجودة في التكوين المستمر.