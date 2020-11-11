ارتفاع الصادرات بنسبة 9ر1 بالمائة وتراجع الواردات بنسبة 5ر17 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020

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أبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، ارتفاعا في الصادرات بنسبة 9ر1 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 ( +6 بالمائة في شهر سبتمبر).وبلغت قيمة الصادرات، وفق ما نشره المعهد، الأربعاء، 4ر3792 مليون دينار مقابل 9ر3719 مليون دينار خلال أكتوبر 2019.وقد شمل هذا التحسن بشكل رئيسي صادرات قطاع الطاقة بنسبة (7ر121 بالمائة) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 0ر28 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 7ر4 بالمائة.في حين تراجعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2ر1 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر52 بالمائة.وعلى الصعيد الجغرافي، شهدت صادرات شهر أكتوبر 2020 تراجعا مع بعض الشركاء الأوروبيين، أساسا فرنسا بنسبة 9ر9 بالمائة وبولونيا 9ر11 بالمائة، وكذلك بعض البلدان العربية على غرار ليبيا 2ر5 بالمائة والجزائر 7ر7 بالمائة.في حين ارتفعت مبيعات تونس مع ايطاليا 6ر18 بالمائة ومع ألمانيا 0ر2 بالمائة.;وسجلت واردات شهر أكتوبر 2020، انخفاضا بنسبة 5ر17 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 (0ر19 بالمائة في شهر سبتمبر ).وقد بلغت قيمتها 9ر4435 مليون دينار مقابل 3ر5378 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2019.وقد ساهم في هذا الانخفاض، بالأساس، التراجع الذي شهدته واردات مواد الطاقة بنسبة 5ر47 بالمائة والمواد الفسفاطية ومشتقاتها بنسبة 5ر52 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 0ر30 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 4ر6 بالمائة.وعلى الصعيد الجغرافي، تبرز النتائج انخفاض واردات شهر أكتوبر 2020 مع أهم الشركاء الأوربيين منهم فرنسا (8ر27 بالمائة) وايطاليا (1ر29 بالمائة).وكذلك مع بعض البلدان العربية على غرار ليبيا (7ر26 بالمائة) والجزائر (2ر45 بالمائة) ومع المغرب 0ر6 بالمائة).