الذهيبة.. العثور على كميّة من السلع المهرّبة من بينها 34 ألف كمّامة طبيّة

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أفادت وزارة الدفاع الوطني بانّ تشكيلة عسكريّة عاملة بالمنطقة الحدوديّة العازلة "سيدي عبدالله" بجهة الذهيبة عثرت فجر اليوم الأربعاء على كميّة من السلع المهرّبة إثر قيامها بعمليّة تمشيط على خلفيّة رصدها لتحرّكات مشبوهة داخل المنطقة .وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنّ السلع المهرّبة التي وجدتها ملقاة على الأرض تتمثّل في 34 ألف كمامة طبيّة و320 جهاز لاقط هوائي و1700 فانوس كهربائي و1840 كلغ من الشاي.كما بيّنت أنّه تمّ الإحتفاظ بالمحجوز لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة.