المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرصد 871 تحركا اجتماعيا خلال شهر أكتوبر 2020 في تونس

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سجلت التحركات الاحتجاجية في تونس خلال شهر اكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة حيث تم رصد 871 تحركا احتجاجيا مقابل 751 تحركا احتجاجيا خلال شهر سبتمبر الماضي حسب ما جاء في نشرية المنتدى عدد 85 حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف والهجرة.وكانت أغلب التحركات الاحتجاجية حسب ما رصده المنتدى "احتجاجات عشوائية تنزع نحو العنف" إذ بلغ عددها 756 من جملة الإحتجاجات أي بنسبة 8ر86 بالمائة ومثلت المطالب الاقتصادية والاجتماعية أبرز الخلفيات المحركة للمحتجين طيلة شهر أكتوبر الماضي بنسبة تقارب 75 بالمائة وينقسم المحتجون إلى عاطلين عن العمل بنسبة 30 بالمائة وعمال بنسبة 20 بالمائة ومواطنين بنسبة 13 بالمائة وعمال حضائر بنسبة 9 بالمائة وحافظت خارطة الإحتجاج على نفس التوزيع على مستوى التحركات الاحتجاجية خلال شهر أكتوبر حيث يتصدر الوسط الغربي المناطق الأكثر احتجاجا بحصيلة شهرية بلغت 203 والجنوب الغربي ب200 حالة وبلغت التحركات الاحتجاجية 169 في الشمال الشرقي و 146في الوسط الشرقي و114 في الجنوب الشرقي و39 في الشمال الغربي وكان الإعتصام من أبرز الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون طيلة شهر أكتوبر بنسبة ناهزت 73 بالمائة تليه الوقفات الاحتجاجية بنسبة 7.3 بالمائة والإضراب بنسبة 5.5 بالمائة وكانت المقرات السيادية وفق ما جاء في التقرير فضاءات التحرك الرئيسية للمحتجين وذلك بنسبة 21 بالمائة تليها الطرقات بنسبة 20 بالمائة ثم شركة فسفاط قفصة بنسبة 14 بالمائة والمؤسسات التعليمية بنسبة 13 بالمائة ثم المقرات الإدارية بنسبة 12 بالمائة.