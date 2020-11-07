صفاقس: القضاء يفتح بحثا تحقيقيا حول ظروف وملابسات وفاة شاب أصيل منطقة العامرة وحالة احتقان في صفوف أهالي الهالك

وات -

"تم فتح بحث تحقيقي، على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية، حول ظروف وملابسات وفاة شاب يبلغ من العمر 24 عاما كان متواجدا ضمن مجموعة من أصدقائه (عددهم 6).وقد جدّت الوفاة بحلول أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (ولاية صفاقس)، على عين المكان"، وفق ما أفاد به (وات)، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، مساء اليوم السبت.وقال المصدر إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس، تعهّد بهذا الملف وأسند إنابة عدلية للفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش بولاية بن عروس، مضيفا أن "الأبحاث جارية في الغرض".وتشهد منطقة العامرة التي ينتمي إليها الشاب المتوفى، حالة من الاحتقان في صفوف أهالي الهالك كما عرفت عمليات كر وفر بين المحتجين ورجال الأمن في هذه المعتمدية، على خلفية حادثة الوفاة.