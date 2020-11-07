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تسجيل رجة أرضية بقوة 2.77 درجة على سلم ريشتر شمال منطقة الوردانين بولاية المنستير

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 20:53 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء اليوم السبت، عن تسجيل رجة أرضية بلغت قوتها 2.77 درجة على سلم ريشتر وذلك على الساعة السادسة مساء و56 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكان مركزها شمال منطقة الوردانين (ولاية المنستير).

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أن محطات رصد الزلازل التابعة له، رصدت هذه الرجة الأرضية التي حدد مركزها، وفق التحاليل الأولية، بـ 35.77 درجة خط عرض وبـ 10.65 درجة خط طول، وذلك شمال منطقة الوردانين.
وجاء في البلاغ أيضا أن متساكني منطقتي الوردانين ومساكن (ولاية سوسة)، شعروا بهذه الرجة الأرضية.



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