صفاقس: جيش البحر ينقذ 24 مهاجرا تونسيا غير نظامي على متن قارب على وشك الغرق بساحل اللوزة

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أنفذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر ظهر اليوم السبت 24 مهاجرا تونسيا غير نظامي كانوا على متن قارب على وشك الغرق بعرض البحر على بعد 26 كيلومترا من ساحل منطقة اللوزة (شمال مدينة صفاقس) وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري.وأوضح ذات المصدر العسكري أن هؤلاء المهاجرين الذين يضمون في صفوفهم امرأة وطفلة وتتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و40 سنة كانوا أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر الجاري من سواحل العامرة بولاية صفاقس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.وقد تولت الوحدة البحرية المذكورة نقل المهاجرين إلى ميناء صفاقس وتسليمهم للحرس البحري لإتمام الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم.يذكر أن جيش البحر كان أنقذ في وقت سابق من صباح اليوم السبت 28 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة بما فيهم ثلاثة تونسيين كان محرك قاربهم تعطل في عرض البحر بالموقع شمال شرق بلدة العطايا بجزيرة قرقنة (على بعد 70 كيلومترا).