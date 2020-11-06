أطباء بمستشفى المنجي سليم بالمرسى يطلقون حملة على "فايسبوك" لتجميع مساعدات مالية وطبية من أجل إحداث قسم "كوفيد" 19 جديد بالمستشفى

وات -

أطلق عدد من أطباء مستشفى المنجي سليم بالمرسى، حملة على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، لتجميع مساعدات مالية وطبية قصد التمكن من تهيئة قسم ثالث لـ"كوفيد"-19 بالمستشفى.وأكدت عضو اللجنة الطبية بمستشفى المنجي سليم ، زينب المدب، في تصريح لـ"وات"، أن قسم الطب الباطني بالمستشفى سيتم تسخيره بداية من يوم الإثنين لتحويله الى قسم "كوفيد"-19 جديد يضم 24 سرير أوكسجين.وقالت ان الحملة التي تم إطلاقها على منصة "فايسبوك" تسعى إلى تعزيز هذا القسم الجديد بالمستلزمات الطبية في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى استقبال أكبر عدد من مرضى فيروس "كورونا" في ظل الوضع الوبائي المستعجل، مشيرة إلى أن القسم في حاجة إلى بعض المستلزمات الطبية الضرورية على غرار 20 جهاز قياس الأكسجين في الدم.وأضافت إن المستشفى كان قد سخر قسمين "كوفيد -19" للمرضى، لكنهما تجاوزا طاقة الاستيعاب، حيث يقيم حاليا 33 مريضا بأسرة الأوكسجين و10 مرضى بقسم العناية المركزة الذي سيتم تعزيزه بسريرين جديدين.وأشارت في هذا السياق، الى أن قسم الاستعجالي بالمستشفى يستقبل خلال هذه الفترة المرضى المصابين بـفيروس "كورونا" والمرضى الاخرين، الذين يحتاجون إلى الإنعاش الطبي، خلال هذا الظرف الوبائي الذي حتم استغلال كافة الأسرة بقسم بالعناية المركزة.وكان المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر أكد في تصريح لـ"وات" أن الحملة التي أطلقها أطباء مستشفى المنجي سليم بالمرسى على "فايسبوك"، هي مبادرة فردية قام بها هؤلاء الأطباء لتهيئة قسم "كوفيد"-19 جديد في أقرب الآجال واستقبال أكبر عدد ممكن من مرضى "كورونا" .