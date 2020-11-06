قفصة: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تتعهد بقضية وفاة مسترابة لامرأة حامل أصيلة معتمدية زانوش

وات -

تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بقضية وفاة مسترابة لامرأة حامل أصيلة معتمدية زانوش، كانت فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بقفصة قد باشرت بحثا تحقيقيا فيها الأربعاء المنقضي، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة.وأضاف عبادة، في تصريح لـ"وات"، أنه تم الاستماع الى أقوال عائلة الهالكة حول الحادثة، إلى جانب إرسال الجثة للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة التي لم تكشف بعد، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة من قبل حاكم التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بقفصة للكشف عن ملابسات القضية.وأوضح انه بعد التحري الاوّلي من طرف النيابة العمومية تبيّن ان الهالكة وافتها المنية في سيارة اسعاف اثناء نقلها من المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بسبب عدم توفر طبيب نساء وتوليد والحال انها كانت في حالة مخاض طيلة ليلة الجمعة.