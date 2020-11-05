متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2020 يتجاوز المعدل المرجعي في تونس

وات - تميّز صيف 2020 بارتفاع في الحرارة بكافة مناطق البلاد، وبلغ متوسط درجات الحرارة 27.80 درجة في جميع المحطات ليتجاوز بذلك المعدّل المرجعي للمحطات ذاتها (27.23 درجة)، وفق الملخص المناخي الذي نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس.
وأشار معهد الرصد الجوي الى ان معدّل متوسط درجات الحرارة قد تخطى الصيف الفارط المعدل المرجعي بفارق 0.57 + درجة .
وبلغ مجموع كميات الأمطار الموسمية لصيف 2020 في جميع المحطات الرئيسية 593 مليمترا.
وسجلت هذه الكميات فائضا بنسبة 5 بالمائة باعتبار تجاوزها المعدّل المرجعي ( 563.4 مليمترا ).
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وأشار معهد الرصد الجوي الى ان معدّل متوسط درجات الحرارة قد تخطى الصيف الفارط المعدل المرجعي بفارق 0.57 + درجة .
وبلغ مجموع كميات الأمطار الموسمية لصيف 2020 في جميع المحطات الرئيسية 593 مليمترا.
وسجلت هذه الكميات فائضا بنسبة 5 بالمائة باعتبار تجاوزها المعدّل المرجعي ( 563.4 مليمترا ).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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