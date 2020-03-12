شكري حمودة : "الاعلان عن اكتشاف بؤرة للاصابة بفيروس كورونا في تونس مسألة وقت"

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- قال المدير العام للرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة، اليوم الخميس، إن الاعلان عن بؤرة للاصابة بفيروس كورونا المستجد مسألة وقت بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الى 13 حالة في تونس.وأضاف حمودة في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد الندوة الصحفية الدورية بمقر وزارة الصحة، الى أن تونس ليست استثناء عن باقي البلدان التي سجلت اصابات بهذا الفيروس ثم اكتشفت فيها بؤر.وأفاد بأن الوزارة رفعت في عدد الحالات الخاضعة للتحاليل يوميا، توازيا مع اكتشاف حالات اصابات جديدة، اذ وصل عدد التحاليل الى 72 تحليلا اليوم الخميس بعدما كان في حدود حوالي 20 تحليلا خلال الايام الأولى من اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس يوم 2 مارس الجاري.ووسعت وزارة الصحة اجراء العزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما لفائدة المسافرين الوافدين الى تونس من كل البلدان الأوروبية، وفق ما أعلنه المدير العام للرعاية الصحية، مشيرا إلى أن القرار يهدف الى التصدي لأي أخطار لتسرب العدوى بعد تفشي الفيروس في أكثر من بلد أوروبي.وأكد، أن الفرق الطبية تركز أساسا على اجراء مسح لفائدة الأشخاص المخالطين مباشرة للمصابين بالفيروس، مبينا، أنه لا يمكن تخفيف آثار الفيروس دونما التركيز على دعم التوقي .واعتبر، أن أفضل مقاربة لمجابهة الفيروس ترتكز أساسا الى حفظ شروط الصحة والنظافة وتغيير السلوكيات من خلال عدم الاحتشاد في الأماكن العامة والحد من ارتياد المقاهي التي تشهد تفشيا للتدخين.وأوصى حمودة المواطنين، بالحرص على تعقيم الأواني والأدوات ذات الاستعمال الفردي، و المكوث بالمنازل مع التقليص من زيارة الأقارب مع الاكتفاء بمهاتفتهم أثناء المرض وتهوئة المنازل.ويأتي تصريح شكري حمودة تزامنا مع اعلان وزارة الصحة عن تسجيل 6 اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الجملي للحالات المؤكدة 13 حالة دون تسجيل اية حالة وفاة الى حد الآن، وفق ما أفادت به نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، أدى زيارة الى مقر الوزارة واطلع على أعمال اللجنة القارة بوزارة الصحة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أن يلتحق بقصر الحكومة بالقصبة لعقد مجلس وزاري مضيق ينظر في خطة التصدي لفيروس كورونا المستجد.