تأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية المبرمجة في مدينة الثقافة

Jeudi 12 Mars 2020



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- أعلن المكتب الإعلامي لمدينة الثقافة، اليوم الخميس، عن تأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية التي كان من المقرر تنظيمها في فضاءات ومؤسسات مدينة الثقافة.وجاء هذا القرار تبعا لمنشور صادر عن وزارة الشؤون الثقافيّة تحت عدد 07 بتاريخ 11 مارس 2020 والقاضي بتأجيل كلّ التّظاهرات الثقافيّة والفنّية المبرمجة إلى وقت لاحق، وذلك في إطار التدابير الإستباقية للتوقي من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.وسيشمل هذا التأجيل التظاهرات والندوات الصحفية المبرمجة في قاعة "سيني 350"، وقاعة "الطاهر شريعة"، وقاعة "عمر الخليفي".كما سيتم تأجيل كل العروض والتظاهرات الثقافية الكبرى التي كانت ستقام بمسرح الأوبرا، ومسرح الجهات، ومسرح المبدعين الشبان، حيث كان من المقرر أن يحتضن قطب المسرح والفنون الركحية تظاهرة أيام مسرح المدينة في نسخته الثانية، وذلك في الفترة الفاصلة بين 22 و 17 مارس الجاري.- مسرح الاوبرا - قطب المسرح والفنون الركحية - قطب الموسيقى والأوبرا - قطب الباليه والفنون الكوريغرافية - المركز الوطني للسينما والصورة - المكتبة السينمائية التونسية - المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر - معهد تونس للترجمة - بيت الرواية - المركز الوطني لفنون العرائس - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية - مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي جدير بالتذكير أن مدينة الثقافة دائما ما تقترح على روادها وزائريها برمجة أسبوعية مفصلة عن مختلف الأنشطة التي تنتظم بها.