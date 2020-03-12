   Abdelhalim Hafed - مدّح القمر  

تأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية المبرمجة في مدينة الثقافة

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 1 د, 8 ث

وات - أعلن المكتب الإعلامي لمدينة الثقافة، اليوم الخميس، عن تأجيل كل التظاهرات الثقافية والفنية التي كان من المقرر تنظيمها في فضاءات ومؤسسات مدينة الثقافة.

وجاء هذا القرار تبعا لمنشور صادر عن وزارة الشؤون الثقافيّة تحت عدد 07 بتاريخ 11 مارس 2020 والقاضي بتأجيل كلّ التّظاهرات الثقافيّة والفنّية المبرمجة إلى وقت لاحق، وذلك في إطار التدابير الإستباقية للتوقي من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.


وسيشمل هذا التأجيل التظاهرات والندوات الصحفية المبرمجة في قاعة "سيني 350"، وقاعة "الطاهر شريعة"، وقاعة "عمر الخليفي".
كما سيتم تأجيل كل العروض والتظاهرات الثقافية الكبرى التي كانت ستقام بمسرح الأوبرا، ومسرح الجهات، ومسرح المبدعين الشبان، حيث كان من المقرر أن يحتضن قطب المسرح والفنون الركحية تظاهرة أيام مسرح المدينة في نسخته الثانية، وذلك في الفترة الفاصلة بين 22 و 17 مارس الجاري.


وفيما يلي الأقطاب والمؤسسات التابعة لمدينة الثقافة :

- مسرح الاوبرا - قطب المسرح والفنون الركحية - قطب الموسيقى والأوبرا - قطب الباليه والفنون الكوريغرافية - المركز الوطني للسينما والصورة - المكتبة السينمائية التونسية - المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر - معهد تونس للترجمة - بيت الرواية - المركز الوطني لفنون العرائس - المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية - مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي جدير بالتذكير أن مدينة الثقافة دائما ما تقترح على روادها وزائريها برمجة أسبوعية مفصلة عن مختلف الأنشطة التي تنتظم بها.

  
  
  

cadre-e7762b7d5de5733d6524398fc1017b5d-2020-03-12 23:06:23






0 de 0 commentaires pour l'article 199664



En continu

الجمعة 13 مارس 2020 | 18 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
11°
 24° % 87 :الرطــوبة
تونــس 11°
1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1119°-1118°-1021°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Abdelhalim Hafed - مدّح القمر
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199664|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires