بنزرت: تخصيص رقم اخضر لتلقي اشعارات المواطنين بشان الإجراءات الوقائية للتوقي من فيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- تنفيذا لقرارات المجلس الجهوي للامن بولاية بنزرت بشان الإجراءات الاحترازية للتوقي من فيروس "كورونا" المستجد، تم تخصيص رقم اخضر هو ال 80101718 لتلقي اشعارات المواطنين بهذا الشان ، وفق ما افاد به رئيس المجلس الجهوي للامن (والي بنزرت) محمد قويدر .وسيكون الرقم خاصا بقاعة العمليات المركزية الجهوية بمقر الولاية والتي ستتولى طيلة اليوم (24ساعة/24 ساعة) تلقي اشعارات المواطنين والتنسيق مع الهياكل الطبية وذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بمشاركة مصالح الحماية المدنية والصحة والهلال الأحمر التونسي.يشار الى ان بقية الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس الجهوي للامن ببنزرت تم الانطلاق في تنفيذها اليوم، وفق ذات المصدر، ومنها توجيه عناية المعتمدين رؤساء المجالس المحلية للامن، عبر برقيات عاجلة للتنسيق مع اصحاب المؤسسات المنتصبة بمناطقهم للتنسيق مع مصالح الصحة بشان كل الوافدين من الخارج واخضاعهم للفحص الوقائي وتركيز المقياس الحراري في المؤسسات السياحية وغيرها وبالاضافة الى تنفيذ حصص وحملات توعوية تحسيسية بشان الفيروس.كما تضمنت الاجراءات إقرار تحويل الفضاء الخاص بمبنى التصوير بالأشعة المغناطيسية"irm" الواقع في المحيط الخارجي للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، الى مركز استشفائي متقدم للكشف عن المرضى الذين قد يعانون من أي عوارض قبل الولوج لبقية اقسام المستشفى، ودعوة المصالح الصحية التابعة لادارة الصحة العمومية الى توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية المطلوبة للتوقي من الفيروس، ودعوة الوحدات السياحية في اطار منظومة التوقي الذاتي الى تجهيز مداخلها بمقياس الحرارة.يشار الى ان المجلس الجهوي للامن، على غرار اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة وخلية اليقضة والترصد، سيبقى في حالة انعقاد دائم، وفق ذات الاجراءات.