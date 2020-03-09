فيروس كورونا: الخطوط التونسية تتيح امكانية تأجيل السفر دون مصاريف اضافية الى غاية 31 ماي 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - أعلنت الخطوط التونسية انه يمكن للمسافرين الذين إقتطعوا تذاكر قبل 31 مارس 2020 بدخول الغاية ، للسفر ما بين 3 مارس و31 ماي 2020 ، تأجيل سفرهم دون مصاريف اضافية الى غاية 31 ماي 2020 بدخول الغاية وذلك لنفس الوجهة ونفس درجة السفر.
وأضافت الشركة ، أنها توجد فرصة للذين اقتطعوا تذاكر للسفر ما بعد 31 ماي 2020 ، تأجيل الرحلة او تغيير الوجهة او الغاء الحجز من خلال منح فاتورة بقيمة التذكرة صالحه لمدة عام على خطوط الشركة.
وأوضحت الشركة ان هذه الاجراءات تاتي على اثر المخاوف من انتشار فيروس كورونا وبهدف مساعدة حرفائها على مواجهة هذا الظرف الاستثنائي. ..
وات - أعلنت الخطوط التونسية انه يمكن للمسافرين الذين إقتطعوا تذاكر قبل 31 مارس 2020 بدخول الغاية ، للسفر ما بين 3 مارس و31 ماي 2020 ، تأجيل سفرهم دون مصاريف اضافية الى غاية 31 ماي 2020 بدخول الغاية وذلك لنفس الوجهة ونفس درجة السفر.
وأضافت الشركة ، أنها توجد فرصة للذين اقتطعوا تذاكر للسفر ما بعد 31 ماي 2020 ، تأجيل الرحلة او تغيير الوجهة او الغاء الحجز من خلال منح فاتورة بقيمة التذكرة صالحه لمدة عام على خطوط الشركة.
وأوضحت الشركة ان هذه الاجراءات تاتي على اثر المخاوف من انتشار فيروس كورونا وبهدف مساعدة حرفائها على مواجهة هذا الظرف الاستثنائي. ..
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