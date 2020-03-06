وزير الخارجية الليبي يعرب في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عن تضامن ليبيا مع تونس في مواجهة الإرهاب

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، عبّر له فيها عن إدانة الحكومة الليبية الشديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم دورية أمنية بمنطقة البحيرة بالعاصمة.وجدد سيالة، تعاطف ليبيا ووقوفها الكامل حكومة وشعبا إلى جانب تونس في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن شخصين استهدفا، صباح اليوم الجمعة، دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد ملازم أول من وحدات التدخل يدعى توفيق محمد الميساوي، وإصابة خمسة أمنيين آخرين ومواطنة تونسية.