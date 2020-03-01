مدنين : جربة تحتضن المعرض العالمي للطيران والدفاع من 4 إلى 8 مارس لأوّل مرة في تونس

Dimanche 01 Mars 2020



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وات

- ستكون جزيرة جربة وجهة لكبرى الشركات العالمية في الطيران والدفاع من جميع أنحاء العالم لعرض صناعاتها الفضائية العسكرية والمدنية بمناسبة المعرض العالمي للطيران والدفاع الذي ستحتضنه لأوّل مرة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 مارس الحالي.وسيتمّ في إطار هذا المعرض الذي ينتظم في دورته العاشرة عالميا في جزيرة جربة تنظيم استعراضات جوية للطائرات بين ساعة وساعة ونصف يوميا من ضمنها استعراض لطائرة "اف 16" أو " النسر المقاتل" ذات القدرة الكبيرة على المناورة.وسيفتح المعرض في الأيام الثلاثة الاولى الى المهنيين لاستقبال وفود عالمية بين شركات طيران ودفاع من الاكبر في العالم بعدد لن يقل عن 100 شركة عارضة من عدّة دول من بينها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وانقلترا وروسيا وتركيا والباكستان إلى جانب 50 وفدا رسميا من هذه الدول وشخصيات مهمة من وزراء وسفراء وفق ما ذكره إسلام اللواتي عن الشركة المنظمة للمعرض الدولي للطيران والدفاع .وسيفتح المعرض أبوابه للزوار من اطفال وغيرهم لاتاحة الفرصة لهم لمشاهدة العروض الجوية الفرجوية التي ستزين سماء الجزيرة والتعرّف على أنواع الطائرات وسيكون الدخول مجانا للاطفال دون سن العاشرة من اجل نشر ثقافة الطيران لدى الناشئة في تونس.ويمثّل احتضان تونس وجربة بصفة خاصة مثل هذه التظاهرة العالمية كبيرة الحجم لأوّل مرّة حدثا مهمّا من شأنه ان يستقطب اهتماما دوليا كبيرا ومعه تتحول تونس وجزيرة جربة الى مركز إشعاع دولي بحجم ونوعية المشاركين في المعرض ووسائل الاعلام الاجنبية الوافدة لتغطية التظاهرة.واعتبر اللواتي ان مثل هذه التظاهرة من شانها ان تفتح فرصا كبرى امام بلادنا في الاستثمار والتطوير في افريقيا واستقطاب سياحة الاعمال وتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران والدفاع مع خلق فرص شراكة وتعارف وتنمية وتطوير شبكة العلاقات واقامة مجالات تعاون جديدة مع شركاء جدد، حسب قوله.ومن جهته قال المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي ان تظاهرة بمثل هذا الحجم ترويج مهم للسياحة وللوجهة التونسية ونجاحها شهادة كبرى على قدرة الجهة على استقطاب سياحة الاعمال واهمية البنية التحتية الفندقية ومناخ الامن الذين مثلا شرطان اساسيان في احتضان هذا الحدث في الجزيرة مجدّدا أهميته في مثل هذه الفترة في تمديد الموسم السياحي وفي مزيد التعريف بالوجهة واستقطاب نوعية اخرى من السواح من "الحجم الثقيل ومن الوزن المالي الهام" ، حسب قوله.واعتبر ان التظاهرة فرصة اخرى تتاح للجهة لحسن استثمارها تسويقيا على غرار تظاهرة المهرجان العالمي للشطرنج والمراطون الدولي اللذين عاشت على وقعهما جربة في هذه الفترة الهادئة من الموسم السياحي ثم تظاهرة الغريبة التي ستنتظم في الفترة المقبلة.ومن أجل توفير افضل الظروف لانجاح هذا المعرض الدولي للطيران والدفاع تجندت كل الاطراف المتدخلة لاستقباله سواء الاسرة السياحية التي باتت جاهزة او على مستوى مطار جربة جرجيس الدولي الذي يشهد استعدادات حثيثة به حيث تمت تهيئة محطة الشحن لاستقبال الوفود الرسمية والشخصيات وتهيئة الساحات ومرابض السيارات وإحداث ممرّات للعبور والقيام باجراءات لتامين الشخصيات والزوار الى جانب تهيئة مربض الطائرات لاستقبال الطائرات العارضة واقامة خيمة مساحتها 6 الاف متر مربّع وفق ما ذكره آمر المطار جمال بن تعزايت.ولبس المطار حلة جديدة بإعادة طلائه وبتهيئة المساحات الخضراء به ليبدو في مظهر لائق ومحترم وهو يستقبل مثل هذا الحدث المميّز في تاريخ المطارات التونسية.وحسب امر المطار فان المحطة الجوية ستتواصل الحركة بها طيلة ايام التظاهرة ولن يتأثّر سير الملاحة الجوية بها التي ستحافظ على نسقها الطبيعي حسب قوله.