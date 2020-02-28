لن يتم فسخ عقد كراء مقر المركز الاجتماعي والثقافي ''دار التونسي'' بباريس (ديوان التونسيين بالخارج)

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- أعلن ديوان التونسيين بالخارج اليوم الجمعة، أنه لن يتم فسخ عقد كراء مقر المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" بباريس الذي أغلق أبوابه في منتصف شهر فيفري 2020 نظرا لتداعي جدرانه للسقوط، مؤكدا التوصل الى اتفاق مبدئي مع مالكة العقار على مباشرة الأشغال الترميمية فورا على ألا تتجاوز مدة الانتهاء منها شهرين.وأشار الديوان في بلاغ له، إلى أنه بصفة احتياطية وقع الشروع في البحث عن محل يتلاءم مع طبيعة نشاط المركز ويستجيب إلى تطلعات أولياء التلاميذ والجمعيات المعنية وذلك، تحسبا لإمكانية عدم إيفاء مالكة الفضاء الحالي بتعهداتها.كما تقرر استئناف دروس تعليم اللغة العربية الموجهة لأبناء الجالية التونسية بباريس بداية من يوم السبت 7 مارس 2020 بالمبنى الكائن بعدد 9 نهج "البيراميد" بباريس وذلك بصفة استثنائية ومؤقتة إلى حين انجاز عملية الترميم الضرورية لمركز "دار التونسي" والعودة إليه في أفضل الظروف.وأكد الديوان، في ذات البلاغ، العزم على الا تتوقف أنشطة المركز وخاصة الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال، معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها المسؤولون عن هذا الفضاء ومختلف جمعيات التونسيين الناشطة في هذا المجال بباريس والبعثة التربوية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية.يذكر ان المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر المهذبي، كان أعلن في تصريح سابق ل(وات) انه تم اغلاق فضاء "دار التونسي" بمنطقة "اوبارفيلي" بباريس منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر فيفري 2020 نظرا لتداعي جدرانه للسقوط ولحماية جميع رواده من أبناء الجالية التونسية المقيمين بفرنسا، مؤكدا ان الديوان يسعى الى توفير مقر جديد لفضاء "دار التونسي".وكان رئيس تنسيقية جمعيات الجنوب التونسي بفرنسا لزهر التومي دعا ديوان التونسيين بالخارج إلى عدم إخلاء مبنى "دار التونسي" ومواصلة استغلاله نظرا لحسن موقعه ودوره في استقطاب الجالية التونسية بباريس، قائلا في تصريح سابق ل(وات) إن "المبنى لا يحتاج سوى بعض الصيانة ولا يشكل وضعه خطورة تستدعي إخلاءه".