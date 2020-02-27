حزب القطب : حكومة الفخفاخ هي حكومة المحاصصة الحزبيّة والتناقضات

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
Lecture 0 min, 54 sec

وات - عبّر حزب القطب عن امتعاضه من المسار التفاوضي المتعلّق بتشكيل الحكومة، الذي قال إنه كان طويلا وطغت عليه المحاصصة الحزبية وتقاسم النفوذ بين لوبيات عديدة متحكمة في البلاد.

وأعرب في بيان اليوم الخميس، عن استغرابه من المنهجية التي تمّ اعتمادها، وذلك من خلال الإعلان عن مقترح تركيبة الحكومة قبل تقديم خارطة الطريق الحكومية، مبيّنا أنّ خارطة الطريق التي تمّ التفاوض عليها وتبنيها تحت عنوان "مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي" ليست إلا إعلان نوايا حسنة عامّة لا تلزم أي طرف من التحالف الحكومي.


وانتقد الحزب عدم احترام مبدأ التناصف في تكوين الحكومة والتناقضات التي تتسم بها تركيبتها من حيث التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية لمكوناتها.
كما دعا إلى ضرورة الانخراط والتعبئة الجادة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واقتلاع وباء الفساد والرشوة وتحقيق ثورة جبائية معمّقة لتوزيع عادل للثروات .
وطالب أيضا بضرورة متابعة تطبيق الدستور وتجسيده على مستوى التشاريع والقوانين للبلاد وخاصة منها التحيين الجذري للمجلة الجزائية من جهة وضرورة الالتزام باستكمال وتركيز المحكمة الدستورية في الآجال المحددة لتفادي خلافات قادمة في تأويل الدستور وما ينجرّ عنه من تعطيل لدواليب الدولة والبلاد.

  
  
  

cadre-e5de89bdb935cd5d010f504051180dae-2020-02-27 16:39:43






0 de 0 commentaires pour l'article 198794



En continu

نزول جمرة الماء

الخميس 27 فيفري 2020 | 3 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:54 05:28
17°
 17° % 45 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-1020°-1024°-923°-1123°-10
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (26 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fév)   622,2 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582819757|198794 445|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires