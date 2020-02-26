المهدية: ''خلافا لما يشاع لا وجود لشبهة إصابة بفيروس كورونا المستجد ''(مصدر طبي)

Mercredi 26 Février 2020



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وات

- نفى الدكتور سمير الأحول، المكلف بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، تسجيل أي شبهة إصابة بهذا الفيروس بجهة المهدية عكس ما يتم الترويج له بعدد من صفحات التواصل الإجتماعي.وأشارالدكتور لحول، في تصريح لـ(وات)، إلى وجود حالة مريض مسن يعاني نزلة موسمية ويشتبه بإصابته بفيروس انفلونزا الخنازيرالذي سجلت إصابات به في مختلف الولايات، وفق تأكيده.وقال المتحدث إن الفريق الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية يجري، حاليا، تكوينا مكثفا استعداد لمجابهة كل الاحتمالات.كما تم ، في ذات الإطار، تكوين فريق تدخل سريع مع توخي اليقظة والتأهب الشديد للتعامل وتطويق اي حالة مشتبهة خاصة مع تسجيل إصابات في دول تعتبر حدودنا معها وهمية في حالات تفشي الفيروسات والأمراض.ونبه الدكتور لحول إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات وإلى الابتعاد عن التهويل وبث الرعب في المجتمع مما يشتت الجهود وينقص من استعدادات الأسر والأفراد لمجابهة فيروس كورونا الذي يستوجب التوحد والتنسيق والتواصل.