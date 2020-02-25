زيادة العائدات السياحية بنسبة 32 بالمائة الى يوم 20 فيفري 2020 مقارنة ب2019

Mardi 25 Février 2020



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وات

- زادت عائدات تونس السياحيّة بحوالي 32 بالمائة، الى يوم 20 فيفري 2020، متجاوزة مستوى 637 مليون دينار مقابل 483 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.كما تطورت عائدات العمل، وفق مؤشرات نشرها، الثلاثاء، البنك المركزي على موقعه، بدورها بنسبة 13،7 بالمائة لتصل قيمتها الى 687 مليون دينار.وتراجعت خدمة الدين الخارجي، إلى 20 فيفري 2020، بنسبة 31 لتقدر ب1 مليار دينار مقابل 1،5 مليار دينار في فيفري 2019.وأشار البنك المركزي إلى تراجع الحجم الاجمالي لاعادة التمويل بنسبة 39 بالمائة، إلى حدود يوم 24 فيفري 2020، ليلبلغ 9،9 مليار دينار في حين أن إجمالي المعاملات ما بين البنوك زاد بنسبة 48،5 بالمائة لتقدر قيمتها ب1،3 مليار دينار في التاريخ ذاته.وقدرت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة، الى يوم 24 فيفري 2020، ب13،6 مليار دينار مقابل 12،3 مليار دينار في فيفري 2019.وفي ما يتعلق بالمدخرات من العملة الصعبة فقد بلغت 19،5 مليار دينار، في 24 فيفري، وهو ما يعادل 112 يوم توريد في حين لم تتجاوز هذه المدخرات 14،4 مليار دينار في 2019 (ما يعادل 85 يوم توريد).