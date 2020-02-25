الهيئة التونسية للاستثمار: احداث مجموعة عمل لدفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 1 د, 9 ث
وات - أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، الثلاثاء، عن إحداث مجموعة عمل مخصصة للطاقات المتجددة.
وتضم مجموعة العمل، المنبثقة عن المجلس الاستراتيجي للهيئة، القطاعين العمومي والخاص.
وسيكلف هذا الهيكل باقتراح اجراءات فعليّة لدفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ودفع النجاعة الطاقيّة.
وقد تم الاعلان عن إحداث مجموعة العمل خلال ورشة خصصت لمحور "دفع الاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة" تم تنظيمها، بالتعاون بين الهيئة التونسية للاستثمار والجمعية التونسية للاستثمار في راس المال والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية في إطار دعمه للمجلس الاستراتيجي لهيئة الاستثمار.
وشكلت الورشة مناسبة لعرض، لفائدة، الهياكل العمومية والممولين المحليين والدوليين والمستثمرين، المزايا والتشجيعات، التي تم إقرارها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الخواص في قطاع الطاقات المتجددة بهدف تذليل المخاطر المتعلقة بهذه المشاريع وتحسين تمويله من قبل البنوك.
وتعلقت أهم الاشكالات، التي تمت إثارتها خلال الورشة، التي ضمّت كل الأطراف المتدخلة في القطاع، الجوانب القانونيّة الخاصة بإعداد العقود وتوزيع المخاطر بين الاطراف العمومية والبنوك والمستثمرين والعقارات.
يذكر أن الهيئة التونسية للاستثمار هي هيئة عمومية تتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار.
وتضطلع الهيئة بمهمة تسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
وتعد الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب بتوفيرها المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة اللازمة لهم.
وات - أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، الثلاثاء، عن إحداث مجموعة عمل مخصصة للطاقات المتجددة.
وتضم مجموعة العمل، المنبثقة عن المجلس الاستراتيجي للهيئة، القطاعين العمومي والخاص.
وسيكلف هذا الهيكل باقتراح اجراءات فعليّة لدفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ودفع النجاعة الطاقيّة.
وقد تم الاعلان عن إحداث مجموعة العمل خلال ورشة خصصت لمحور "دفع الاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة" تم تنظيمها، بالتعاون بين الهيئة التونسية للاستثمار والجمعية التونسية للاستثمار في راس المال والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية في إطار دعمه للمجلس الاستراتيجي لهيئة الاستثمار.
وشكلت الورشة مناسبة لعرض، لفائدة، الهياكل العمومية والممولين المحليين والدوليين والمستثمرين، المزايا والتشجيعات، التي تم إقرارها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الخواص في قطاع الطاقات المتجددة بهدف تذليل المخاطر المتعلقة بهذه المشاريع وتحسين تمويله من قبل البنوك.
وتعلقت أهم الاشكالات، التي تمت إثارتها خلال الورشة، التي ضمّت كل الأطراف المتدخلة في القطاع، الجوانب القانونيّة الخاصة بإعداد العقود وتوزيع المخاطر بين الاطراف العمومية والبنوك والمستثمرين والعقارات.
يذكر أن الهيئة التونسية للاستثمار هي هيئة عمومية تتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار.
وتضطلع الهيئة بمهمة تسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
وتعد الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب بتوفيرها المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة اللازمة لهم.
En continu
- Hier 21:59 الجزائر تعلن أول إصابة بكورونا لمواطن إيطالي
- Hier 21:56 قلب تونس.. حكومة بالإسعاف..
- Hier 21:21 إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 10
- Hier 19:43 لزهر العكرمي يستقيل مـن الحكومة
- Hier 16:34 النمسا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
- Hier 16:26 فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني
- Hier 16:01 مقامة نيل الثقة
- Hier 15:31 متى ينتفع المقيمون الأجانب برخصة الجولان؟
- Hier 12:37 الثورة التونسية بين الألم والحيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:41
|12:39
|06:56
|05:30
|
16°
|16°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-14
|19°-10
|16°-8
|20°-7
|24°-9
Follow @babnet_Tunisie
(107 743) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 384) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 637) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 164) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 530) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 499) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 789) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 514) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 268) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 991) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 263) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 762) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 757) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 496) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 120) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 089) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 742) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 589) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 119) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 750) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:MedTunisie ( )
Sur: راشد الخياري : ''سيتم جلد وزير التربية سياسيا داخل البرلمان''