الهيئة التونسية للاستثمار: احداث مجموعة عمل لدفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

Mardi 25 Février 2020



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وات

- أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، الثلاثاء، عن إحداث مجموعة عمل مخصصة للطاقات المتجددة.وتضم مجموعة العمل، المنبثقة عن المجلس الاستراتيجي للهيئة، القطاعين العمومي والخاص.وسيكلف هذا الهيكل باقتراح اجراءات فعليّة لدفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ودفع النجاعة الطاقيّة.وقد تم الاعلان عن إحداث مجموعة العمل خلال ورشة خصصت لمحور "دفع الاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة" تم تنظيمها، بالتعاون بين الهيئة التونسية للاستثمار والجمعية التونسية للاستثمار في راس المال والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية في إطار دعمه للمجلس الاستراتيجي لهيئة الاستثمار.وشكلت الورشة مناسبة لعرض، لفائدة، الهياكل العمومية والممولين المحليين والدوليين والمستثمرين، المزايا والتشجيعات، التي تم إقرارها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الخواص في قطاع الطاقات المتجددة بهدف تذليل المخاطر المتعلقة بهذه المشاريع وتحسين تمويله من قبل البنوك.وتعلقت أهم الاشكالات، التي تمت إثارتها خلال الورشة، التي ضمّت كل الأطراف المتدخلة في القطاع، الجوانب القانونيّة الخاصة بإعداد العقود وتوزيع المخاطر بين الاطراف العمومية والبنوك والمستثمرين والعقارات.يذكر أن الهيئة التونسية للاستثمار هي هيئة عمومية تتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار.وتضطلع الهيئة بمهمة تسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.وتعد الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب بتوفيرها المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة اللازمة لهم.