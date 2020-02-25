مؤسسات التعليم العالي تشرع في استخلاص معاليم الدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب في اطار برنامج الدراسة بمقابل في الجامعات العمومية

Mardi 25 Février 2020



قراءة: 1 د, 44 ث





وات

- تشرع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في استخلاص معاليم الدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب الذين التحقوا فعليا في اطار برنامج الدراسة بمقابل بالجامعات العمومية التونسية بداية من السنة الجامعية 2019 -2020، وفق ما نص عليه منشور وزاري أوردته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".وتستخلص معاليم الدراسة الموظفة، حسب المنشور، الصادر اليوم، في قسط واحد وذلك إثر قدوم الطالب الدولي إلى التراب التونسي عند قيامه بعملية التسجيل الشخصي بالمؤسسة الجامعية، على أنه لا يمكن استرجاع هذه المعاليم بالنسبة للطالب الدولي الذي قام بسحب تسجيله أو انقطع عن الدراسة.ويتم تنزيل هذه المعاليم الموظفة مباشرة على رقم الحساب البريدي للمحاسب العمومي لمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي المعنية عبر منظومة التسحيل الجامعي، ويمكن أن تقبل المؤسسات الجامعية استثنائيا بعنوان السنة الجامعية الحالية باعتماد صيغ أخرى كالحوالات البريدية.وسيتم توزيع مجموع المعاليم المستخلصة لمؤسسات التعليم العالي والبحث بنسبة 65 بالمائة على أن تخصص نسبة 10 بالمائة لفائدة رئاسة جامعة الإشراف ونسبة 25 بالمائة لفائدة ديوان الخدمات الجامعية مرجع النظر.وتنتفع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بنسبة 65 بالمائة من معاليم التسجيل على أن يتم اسناد نسبة 35 بالمائة من مجموع المعاليم إلى ديوان الخدمات الجامعية مرجع النظر .ونص المنشور الذي وقعه وزير التعليم العالي بالنيابة حاتم بن سالم، على أن يقتطع معلوم الانخراط في الضمان الاجتماعي وفي تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية وكذلك معلوم بطاقة الطالب الذكية من حصة مؤسسة التعليم العالي والبحث دون أن يتم توظيف معاليم اضافية أخرى على الطالب الأجنبي.وتودع ملفات ترشح الطلبة الأجانب للدراسة في السنة الأولى بمقابل في الجامعات العمومية بصفة حصرية لدى مصالح الوزارة، حسب المنشور الذي حثّ الطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة في مستوى الماجسيتر والدكتوراه الى ارسال ملفات ترشحاتهم الى المؤسسات الجامعية المعنية لعرضها على اللجان المختصة لدراستها وابداء الرأي فيها.وجاء في المنشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستصدر روزنامة سنوية تضبط آجال ايداع الترشحات ومعالجة الملفات والاعلام بالقبول، وأن قبول ترشحات الطلبة الأجانب سيتركز إلى معيار مجموع نقاط آخر مجموع في دورة التوجيه الجامعي للسنة المعنية وفي حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة.