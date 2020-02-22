الكاف : حفل توقيع ونقاش لرواية ''الحديقة الممنوعة'' للكاتب معز زيود

Samedi 22 Février 2020



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وات

- احتضنت مدينة الكاف، عشية أمس، الجمعة حفل توقيع لرواية " الحديقة الممنوعة" للكاتب والإعلامي معز زيود ونقاش حول مضامينها الروائية وذلك ببادرة من جمعية جسور المواطنة وبالشراكة مع المكتبة الجهوية بمدينة الكاف.وفي تدخله أشار المؤلف إلى المعاناة التي يعيشها الروائي عند كتابة نص إبداعي قائلا "أن روايته هي مزيج من الفصول التي تطرح عدة إشكاليات تحوم حول الثورة التونسية وما أفرزته من صراعات فكرية وتجاذبات إيديولوجية حيث أن شخصيات الرواية مختلفة وتوحي بما عاناه المثقفف التونسي قبل الثورة التي أثمرت هجينا من الأحداث تباينت في شأنها المواقف.وتبدو الشخصية الرئيسية عبد الني يوسف، وفق الكاتب، في صراع مع ذاتها ومع الأحداث من خلال خيانات زوجته سارة اليهودية الأصل للوطن وانتصار البطل عبر ابنته، إلى جانب كثير من الأحداث الأخرى المتصلة بالثورة وبالصراع الوجودي مشيرا إلى أن الرواية فيها مواقف سياسية ووجودية كتبت بطريقة روائية منطلقها فكرة شعبية بسيطة، على حد تعبيره.