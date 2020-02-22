انتخابات جامعة كرة القدم - محمد العربي سناغرية واشرف عوادي ينافسان وديع الجريء

Samedi 22 Février 2020



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- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت عن ترشح قائمتين جديدتين لانتخابات الجامعة للمدة النيابية 2020-2024 بعد ان كان وديع الجريء (الرئيس الحالي) تقدم يوم الخميس بترشحه لفترة نيابية ثالثة.واشارت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان القائمة الاولى يتراسها محمد العربي سناغرية والثانية يتراسها اشرف عوادي.وضمت قائمة محمد العربي سناغرية، محمد حافظ الزواوي وحبيب البدوي ومحمد أمين يعقوبي وحمد معتوق وعبد اللطيف الرواحي وبلال الغربي وحسام المهذبي وألفة بن صالح وخالد التواتي وكمال عمري وحمادي الماجري.وتركبت قائمة أشرف عوادي من طلال بن عبد المجيد الفرشيشي ومحمد صالح بن عبد الستار السويسي وسرين بنت المنتصر البير ومراد بن عز الدين نوار ووجدان بنت المولدي الهمامي ويوسف بن سالم بلقاسم و آمنة بنت الشاذلي الماجري وعفيف بن مبروك جويلي ومروان بن توفيق بوغندة وتقوى بنت عادل العبيدي و هندة بنت رشيد فلاح ومروان بن محمد ناجي ومنتصر بن العيادي بن جديلة وسوار بن المهتلي.وتمت احالة القائمتين - على غرار قائمة الجريء - مباشرة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات لإجراء ما يتعين وفقا لقوانين الجامعة ومجلتها الانتخابية.وستجرى الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 14 مارس القادم باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة قمرت.ويذكر ان قائمة وديع الجريء ضمت محمد واصف جليل وإبراهيم عبيد وأمين موقو وحامد المغربي وهشام بن عمران والبصيري بوجلال وسعيدة عوني عياشي وحسن زيان وحسين جنيح ومحمد هشام الذيب وشمس الدين العشي.