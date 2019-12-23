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القصرين: برمجة جملة من المشاريع لتدعيم طاقة الخزن بالمناطق التي عادة ما تشهد نقصا في التزود بمياه الشرب

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
وات - برمج إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بولاية القصرين جملة من المشاريع لتدعيم طاقة الخزن في المناطق التي عادة ما تشهد نقصا في التزوّد بمياه الشرب وانقطاعات متكرّرة لهذا المرفق الحيوي لاسيّما في فصل الصيف وفق ما ذكره رئيس إقليم الشركة ختام بن رحمة اليوم في تصريح لصحفية (وات) بالجهة .

وتتمثّل هذه المشاريع وفق ذات المصدر في حفر بئر عميقة بمنطقة بودرياس في معتمدية فوسانة في إنتظار تجهيزها وكهربتها قبل الصائفة المقبلة ، مع حفر بئر أخرى في منطقة بوزقام في معتمدية القصرين الجنوبية وكهربتها ومثلها في معتمدية ماجل بلعباس، إضافة إلى مدّ حوالي 2 فاصل 5 كلم من القنوات الجديدة في مدينة فريانة لدعم الشبكة وتجهيز محطتي ضخ في المنطقة العليا بفريانة وبمعتمدية تالة فضلا عن برمجة حفر بئرين عميقتين في حي الكرمة ومنطقة العريش في معتمدية القصرين الشمالية بداية سنة 2020 وبناء خزّانين الأول بسعة 5 آلاف متر مكعّب في منطقة "المثنانية" في معتمدية الزهور والثاني بسعة 1500 متر مكعب في حي الزهور بنفس المعتمدية مع تغيير محطات الضخ في منطقتي "الدغرة" و"أولاد عزيزة" واقتناء معدّات جديدة .


وذكر بن رحمة أن الكلفة الجملية للمشاريع المذكورة تقدر بحوالي 24 مليون دينار ومن المؤمّل أن تدخل جميعها حيّز الإستغلال قبل صائفة 2020 حسب تقديره.

  
  
     
  

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