كاس العالم للاندية - مباراة ترتيبية - الترجي التونسي و السد القطري

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- فاز نادي مونتيري المكسيكي اليوم بالدوحة على نادي السد القطري بنتيجة 3-2 في ربع نهائي كاس العالم للاندية ( قطر 2019) .وسجل فانجيوني د23 وفونس مروري د45 زائد 1 ورودرغز د77 اهداف مونتيري بينما سجل بغداد بونجاح د66 وعبد الكريم هدفي السد القطري وسيلاقي مونتينيري في الدور نصف النهائي نادي ليفربول الانقليزي بينما سيتبارى السد القطري مع الترجي التونسي يوم 17 ديسمبر في مباراة ترتيبية من اجل المركز الخامس.