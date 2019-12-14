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رئيس الحكومة يكلف حاتم بن سالم بالاشراف على وزارة التعليم العالي بالنيابة اثر استقالة سليم خلبوس

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
وات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكليف وزير التربية، حاتم بن سالم، بالإشراف على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة اثر إستقالة سليم خلبوس من منصبه، حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها السبت.




  
  
     
  

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