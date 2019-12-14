النادي الافريقي: ''تسوية ملف الشنيحي وجملة مداخيل الاحباء تتجاوز 5 مليون دينار''

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء امس الجمعة أنه تم الاذن بتحويل دولي خاص بلاعب النادي الإفريقي السابق الجزائري إبراهيم الشنيحي .وجاء في بيان لجامعة كرة القدم " ان جملة مداخيل أحباء النادي الإفريقي بلغت إلى حدود (امس) الجمعة 13 ديسمبر 2019 مبلغا يناهز 5 مليون و48 ألف دينار " .وأوضح البلاغ " ان النزاعات التي تم خلاصها من هذا الحساب البنكي بلغت 3 مليون و95 ألف و604 دينار .. وبالتالي فإن الرصيد البنكي الحالي لهذا الحساب إلى حدود الساعة 5:30 من مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر استقر على مليون و 952 ألفا " .كما كشفت الجامعة انها قامت ايضا بتحويل مبلغ 346 ألف و833 يورو للاعب إبراهيم الشنيحي مشيرة الى انه تم ابلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذه الخطوة حيث سيتم عرض الملف في اجتماع لجنة التأديب بالفيفا يوم 16 من الشهر الجاري " مؤكدة بالمناسبة ان " الملف الذي يستوجب الخلاص في أقرب الآجال يتعلق باللاعب يوهان توزغار ويقدر بـمبلغ مليون و 534 ألف دينار" .وكان الفيفا قد عاقب الإفريقي بالمنع من إجراء أي تعاقد مع لاعبين جدد الى حين تسديد مستحقات توزغار .وتجدر الإشارة إلى أن النادي الإفريقي يمرّ بصعوبات مالية وتسييرية على خلفية نزاعاته مع "الفيفا" وهو ما كلفه خصم 6 نقاط من رصيده مع منعه من الانتداب .