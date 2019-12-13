Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Wassla ma9am Sika  

الشركة التونسية للملاحة ترجئ موعد مغادرة ''تانيت '' و ''قرطاج'' الى يوم 14 ديسمبر 2019

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - أعلنت الشركة التونسية للملاحة، عن تأجيل موعد مغادرة سفينتي "تانيت " و"قرطاج" ، من ميناء حلق الوادي ، الى يوم غد السبت 14 ديمسبر 2019 بفعل سوء الأحوال الجوية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، انه تم تأجيل رحلة "تانيت" المبرمجة ليوم 13 ديسمبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا نحو ميناء جنوة إلى يوم 14 ديسمبر في نفس التوقيت مما يتطلب الحضور بميناء حلق الوادي ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا للقيام باجراءات العبور.


وأضافت أنه تم تأجيل رحلة السفينة "قرطاج"، المبرمجة ليوم 13 ديسمبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا نحو ميناء مرسيليا إلى يوم 14 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا مما يتطلب الحضور بميناء حلق الوادي ابتداءا من الساعة السابعة صباحا للقيام باجراءات العبور.

  
  
     
  

cadre-de82161b6586ed690a1dfbd9d6e34139-2019-12-13 09:01:00






0 de 0 commentaires pour l'article 194297



En continu

الجمعة 13 ديسمبر 2019 | 16 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:20 07:23 05:50
13°
 17° % 58 :الرطــوبة
تونــس 12°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1220°-1420°-1122°-1220°-15
  • Avoirs en devises
    18763,2

  • (12 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 dec)   1173,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576229124|194297 518|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires