الشركة التونسية للملاحة ترجئ موعد مغادرة ''تانيت '' و ''قرطاج'' الى يوم 14 ديسمبر 2019

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- أعلنت الشركة التونسية للملاحة، عن تأجيل موعد مغادرة سفينتي "تانيت " و"قرطاج" ، من ميناء حلق الوادي ، الى يوم غد السبت 14 ديمسبر 2019 بفعل سوء الأحوال الجوية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، انه تم تأجيل رحلة "تانيت" المبرمجة ليوم 13 ديسمبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا نحو ميناء جنوة إلى يوم 14 ديسمبر في نفس التوقيت مما يتطلب الحضور بميناء حلق الوادي ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا للقيام باجراءات العبور.وأضافت أنه تم تأجيل رحلة السفينة "قرطاج"، المبرمجة ليوم 13 ديسمبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا نحو ميناء مرسيليا إلى يوم 14 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا مما يتطلب الحضور بميناء حلق الوادي ابتداءا من الساعة السابعة صباحا للقيام باجراءات العبور.