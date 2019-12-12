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بنزرت: تخصيص 2,8 مليون دينار لإنجاز القسط الثاني من مشروع حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - كشف المدير الجهوي التجهيز ببنزرت، زهير العزوزي، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص 2,8مليون دينار من الاعتمادات المالية ضمن ميزانية 2020 لإنجاز القسط الثاني من مشروع حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري.

وأضاف، في تصريح لمراسل (وات)، أن وفدا، ضمّ عددا من الخبراء والمقاول المكلف بالاشغال إلى جانب ممثلي مكتبيْ الدراسات المكلفين ومدير عام ديوان الموانئ الجوية والبحرية، احمد الكامل، ووالي بنزرت، محمد قويدر، أدى اليوم زيارة عمل ومعاينة لكامل منطقة الكورنيش، ولا سيما المناطق التي شهدت انزلاقات بحرية خلال الشهر الماضي.


وأوضح أن هذه الزيارة تأتي للنظر في مجمل التدخلات الواجبة لإصلاح الانزلاقات وتأمين محيطها، وضبط روزنامة الانجاز الإداري للدراسات والاشغال الفنية الطارئة بعد حدوث تلك الانزلاقات، ولاستباق الحلول في حوادث مماثلة، وذلك في اطار الجزء الاول لمشروع حماية منطقة كورنيش بنزرت من الانجراف البحري المقدرة كلفتها ب 270 ألف دينار.

  
  
     
  

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