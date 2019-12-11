Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hayarti Albi Ma3ak (mini)  

مونديال الأندية 2019 : الترجي التونسي يجري اليوم اول تدريب له بملعب الغرافة

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - وصلت بعثة فريق الترجي التونسي إلى مدينة الدوحة مساء امس استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ويستهل الترجي التونسي الفائز بدوري أبطال إفريقيا مشواره في المسابقة من الدور الثاني للبطولة، حيث سيلاقي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بملعب جاسم بن حمد يوم السبت المقبل.


وسيتاهل الفائز إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب خليفة الدولي في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وعبر معين الشعباني مدرب الترجي التونسي في تصريح مقتضب لدى وصول فريقه إلى الدوحة نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) عن" تحمسه للعودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، متطلعا لقيادة فريقه للأدوار المتقدمة وتشريف بلاده تونس خاصة والقارة الإفريقية عامة في هذا المحفل الدولي".
ويجري الترجي التونسي اليوم اول تدريباته بملعب الغرافة على الساعة الخامسة بتوقيت الدوحة ( الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس).

  
  
     
  

cadre-5c159a4a73b3c6f4679d705be2391fff-2019-12-11 19:21:04






0 de 0 commentaires pour l'article 194209



En continu

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 | 14 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:45 12:19 07:21 05:49
13°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
14°-1316°-1117°-1118°-1420°-11
  • Avoirs en devises
    18794,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1081,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576092310|194209 341|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires