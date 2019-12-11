مونديال الأندية 2019 : الترجي التونسي يجري اليوم اول تدريب له بملعب الغرافة

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - وصلت بعثة فريق الترجي التونسي إلى مدينة الدوحة مساء امس استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
ويستهل الترجي التونسي الفائز بدوري أبطال إفريقيا مشواره في المسابقة من الدور الثاني للبطولة، حيث سيلاقي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بملعب جاسم بن حمد يوم السبت المقبل.
وسيتاهل الفائز إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب خليفة الدولي في السابع عشر من ديسمبر الجاري.
وعبر معين الشعباني مدرب الترجي التونسي في تصريح مقتضب لدى وصول فريقه إلى الدوحة نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) عن" تحمسه للعودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، متطلعا لقيادة فريقه للأدوار المتقدمة وتشريف بلاده تونس خاصة والقارة الإفريقية عامة في هذا المحفل الدولي".
ويجري الترجي التونسي اليوم اول تدريباته بملعب الغرافة على الساعة الخامسة بتوقيت الدوحة ( الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس).
ويستهل الترجي التونسي الفائز بدوري أبطال إفريقيا مشواره في المسابقة من الدور الثاني للبطولة، حيث سيلاقي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بملعب جاسم بن حمد يوم السبت المقبل.
وسيتاهل الفائز إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب خليفة الدولي في السابع عشر من ديسمبر الجاري.
وعبر معين الشعباني مدرب الترجي التونسي في تصريح مقتضب لدى وصول فريقه إلى الدوحة نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) عن" تحمسه للعودة إلى كأس العالم للأندية من جديد، متطلعا لقيادة فريقه للأدوار المتقدمة وتشريف بلاده تونس خاصة والقارة الإفريقية عامة في هذا المحفل الدولي".
ويجري الترجي التونسي اليوم اول تدريباته بملعب الغرافة على الساعة الخامسة بتوقيت الدوحة ( الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس).
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Par:aziz75 (France )
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