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تصفيات كأس العالم (قطر2022) - قرعة الدور الثاني يوم 21 جانفي 2020

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاربعاء ان عملية سحب القرعة الخاصة بمنافسات الدور الثاني لتصفيات القارة الإفريقية التأهيلية لكأس العالم قطر 2022 ستجري يوم 21 جانفي 2020 انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيتم خلال حفل القرعة، توزيع الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى جانب الفرق الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق (بناء على ترتيب شهر ديسمبر 2019 من تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات)، مع تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث.
وتنطلق منافسات الدور الثاني من التصفيات الإفريقية في شهر مارس القادم على ان تختتم في شهر أكتوبر 2021.


وستخوض الفرق الفائزة خلال الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021، خمس مباريات (ذهابا وايابا) يتاهل على اثرها اصحاب المراكز الخمسة اولى الى مونديال قطر 2022.

  
  
     
  

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