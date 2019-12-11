بنزرت : جنوح باخرة شحن طوغولية بشاطئ البواخر في منطقة ''الرمال'' من معتمدية منزل جميل

Mercredi 11 Decembre 2019



وات

- شهد صباح اليوم شاطئ البواخر في منطقة "الرمال" من معتمدية منزل جميل جنوح باخرة شحن طوغولية بسبب رداءة الأحوال الجوية، وفق تأكيد مدير الميناء التجاري بنزرت-منزل بورقيبة لطفي ساسي لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته ان الباخرة تحمل الجنسية الطوغولية بطول 84 مترا وعلى متنها طاقم يتركب من 10 أفراد 6 منهم يحملون الجنسية الهندية واثنان مصريان واثنان سوريان كانت راسية في مياه الانتظار قبل الدخول عبر الجسر المتحرك نحو شركة الإصلاحات الميكانيكية للتصليح باعتبارها دون دفة قيادة التي تعطّلت لكن بسبب رداءة الأحوال الجوية جنحت صباح اليوم مع الساعة الخامسة صباحا نحو الشاطئ .وأضاف أنّه بالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت تمّ اتّخاذ الإجراءات الواجبة بالتعاون مع مصالح الحرس البحري وديوان البحرية التجارية لطمأنة الطاقم من جهة وإرجاع الباخرة إلى مسارها بعرض البحر وتأمينها.