اريانة: اجراءات امنية استثنائية لحماية المؤسسات التربوية

Mardi 10 Decembre 2019
وات - افاد والي اريانة سمير عبد الجواد بانه تم اتخاذ اجراءات امنية استثنائية لحماية المؤسسات التربوية بالجهة والحفاظ على سلامة التلاميذ والاطار التربوي من اية اعتداءات محتملة، وذلك على خلفية حادثة اضرام النار اول امس الاحد باحد الفصول بالمدرسة الابتدائية التعمير الخامس ببرج الوزير والعبث بمحتوياته.
وقال عبد الجواد في تصريح ل(وات) ان الاعتداء على المدرسة الابتدائية التعمير الخامس "لا يجب ان يتكرر حفاظا على سلامة التلاميذ والمربين"، واشار الى اتخاذه لجملة من الاجراءات الوقائية للمؤسسات التربوية ومحيطها بالتنسيق مع الوحدات الامنية من خلال تعزيز كاميرات المراقبة والحراسة بالمدارس والمعاهد ومحيطها وتكثيف الدوريات الامنية فضلا عن اتخاذ التدابير الردعية للضرب على ايد "المخربين" على حد قوله.
وكانت الوحدات الامنية بمنطقة اريانة الشمالية قد القت القبض على عدد من القصر من الضالعين في اضرام النار باحد اقسام التدريس بالمدرسة الابتدائية التعمير الخامس وطالت الخزانة المخصصة للمربين والسقف واجزاء من الجدران دون تسجيل اضرار بشرية في حين تعهدت المندوبية الجهوية للتربية باريانة باعادة طلاء الجدران والسقف لتمكين التلاميذ من مزاولة تعليمهم في احسن الظروف.
وقال عبد الجواد في تصريح ل(وات) ان الاعتداء على المدرسة الابتدائية التعمير الخامس "لا يجب ان يتكرر حفاظا على سلامة التلاميذ والمربين"، واشار الى اتخاذه لجملة من الاجراءات الوقائية للمؤسسات التربوية ومحيطها بالتنسيق مع الوحدات الامنية من خلال تعزيز كاميرات المراقبة والحراسة بالمدارس والمعاهد ومحيطها وتكثيف الدوريات الامنية فضلا عن اتخاذ التدابير الردعية للضرب على ايد "المخربين" على حد قوله.
وكانت الوحدات الامنية بمنطقة اريانة الشمالية قد القت القبض على عدد من القصر من الضالعين في اضرام النار باحد اقسام التدريس بالمدرسة الابتدائية التعمير الخامس وطالت الخزانة المخصصة للمربين والسقف واجزاء من الجدران دون تسجيل اضرار بشرية في حين تعهدت المندوبية الجهوية للتربية باريانة باعادة طلاء الجدران والسقف لتمكين التلاميذ من مزاولة تعليمهم في احسن الظروف.
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Par:essoltan (France )
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