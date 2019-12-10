المنتخب التونسي للاواسط - اربع مقابلات ودية خلال شهر ديسمبر

Mardi 10 Decembre 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك'' ان منتخب الاواسط سيجري خلال شهر ديسمبر الجاري اربع مقابلات ودية استعدادا لتصفيات كاس امم افريقيا وكاس العالم سنة 2021.
وسيتبارى المنتخب التونسي الفائز مؤخرا بكاس شمال إفريقيا 2019 مع نظيره الياباني يومي 17 و21 ديسمبر بتونس قبل ان يلاقي نظيره الموريتاني يومي 25 و28 من نفس الشهر بنواق الشط.
وسيتبارى المنتخب التونسي الفائز مؤخرا بكاس شمال إفريقيا 2019 مع نظيره الياباني يومي 17 و21 ديسمبر بتونس قبل ان يلاقي نظيره الموريتاني يومي 25 و28 من نفس الشهر بنواق الشط.
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