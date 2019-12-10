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غمراسن : تمشيط منطقة واسعة من ''جبال الظاهر'' للقبض على عنصرين مسلّحين تم الابلاغ عن وجودهما

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
وات - تواصل قوات الامن الداخلي الى حدّ هذه الساعة (الواحدة بعد الظهر) حملة تمشيط واسعة بمنطقة الظاهر من معتمدية غمراسن ولاية تطاوين حال إبلاغهم بوجود عنصرين ملثّمين يحملان أسلحة يعتقد أنّهما إرهابيين طلبا من صاحب جرّار تزويدهما بالمؤونة.

وقد بدات قوات الامن هذه العملية منذ مساء امس الاثنين معزّزة بتشكيلات من الجيش الوطني للبحث عن هذين العنصرين وفق ما أفاد به مصدر أمني سام مراسل (وات) في الجهة، مؤكّدا أخذ قوات الأمن أيّة معلومة مأخذ الجدّ وسيتواصل البحث الى حين القبض عليهما أو إثبات عدم صحة هذا التبليغ على حدّ قوله.



  
  
     
  

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