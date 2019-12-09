إطلاق أوّل راديو واب لمكافحة الفساد في تونس تحت إسم ''نزاهة أف أم''

Lundi 09 Decembre 2019
وات - أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين رسميا، أول راديو واب لمكافحة الفساد في تونس تحت إسم "نزاهة أف أم"، وذلك خلال أشغال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد، الذي ينعقد تحت عنوان "مكافحة الفساد : مسار تشاركي" وتندرج هذه التجربة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة شوقي الطبيب في كلمته بالمؤتمر، في إطار السياسية الاتصالية الجديدة للهيئة، مبينا أنّ هذه الإذاعة الأولى من نوعها في العالم العربي، ستكون متخصّصة في الحوكمة ومكافحة الفساد، وترمي الى ترسيخ القيم الإيجابية لدى الجميع، ومعايير التصرف التي تكرس الشفافية والحوكمة.
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Par:mandhouj (France )
Sur: شوقي الطبيب: ''نسبة الفصل في ملفات الفساد ما تزال ضعيفة وتتراوح بين 10 و15 بالمائة''