منتخب الطائرة يواصل استعداداته لتصفيات الاولمبياد بتربص في ايطاليا الى غاية 20 ديسمبر

Dimanche 08 Decembre 2019
وات - تحول المنتخب التونسي للكرة الطائرة صباح يوم الاحد الى ايطاليا لاجراء تربص إعدادي في اطار تحضيراته للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وكان مدرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة الايطالي انطونيو جاكوب وجه الدعوة ل13 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم خالد بن سليمان ومهدي بالشيخ ومحمد عياش ونبيل الميلادي وحسني القرامصلي وعمر العقربي وسليم المباركي وعلي بنقي ووسيم بن طارة وإلياس القرامصلي ومحمد علي بن عثمان وصدام الهميسي وأيمن الرديسي.
وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص الذي يتواصل الى غاية 20 ديمسبر الجاري 4 مباريات ودية ضد فرق من بطولة الدرجة الاولى الإيطالية.
كما سيجري المنتخب بعد رحلة إيطاليا تربصا ثانيا في بولونيا من 26 الى 31 ديسمبر الحالي وسيسجل التحاق اللاعبين حمزة نقة المحترف في فريق العين الاماراتي وإسماعيل معلى الحترف بنادي القادسية الكويتي.
وسيكون مسك الختام بتربص في تونس من 2 الى 4 جانفي القادم على ان يكون التحول الى مصر يوم 4 من نفس الشهر للمشاركة في الدورة الترشيحية التي ستقام من 6 الى 12 جانفي.
وقد اكدت 7 منتخبات مشاركتها الى جانب تونس وهي الجزائر وبوتسوانا والكاميرون وغانا والنيجر ومصر (البلد المنظم).
ويتاهل صاحب المركز الاول مباشرة الى الاولمبياد.
وكان مدرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة الايطالي انطونيو جاكوب وجه الدعوة ل13 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم خالد بن سليمان ومهدي بالشيخ ومحمد عياش ونبيل الميلادي وحسني القرامصلي وعمر العقربي وسليم المباركي وعلي بنقي ووسيم بن طارة وإلياس القرامصلي ومحمد علي بن عثمان وصدام الهميسي وأيمن الرديسي.
وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص الذي يتواصل الى غاية 20 ديمسبر الجاري 4 مباريات ودية ضد فرق من بطولة الدرجة الاولى الإيطالية.
كما سيجري المنتخب بعد رحلة إيطاليا تربصا ثانيا في بولونيا من 26 الى 31 ديسمبر الحالي وسيسجل التحاق اللاعبين حمزة نقة المحترف في فريق العين الاماراتي وإسماعيل معلى الحترف بنادي القادسية الكويتي.
وسيكون مسك الختام بتربص في تونس من 2 الى 4 جانفي القادم على ان يكون التحول الى مصر يوم 4 من نفس الشهر للمشاركة في الدورة الترشيحية التي ستقام من 6 الى 12 جانفي.
وقد اكدت 7 منتخبات مشاركتها الى جانب تونس وهي الجزائر وبوتسوانا والكاميرون وغانا والنيجر ومصر (البلد المنظم).
ويتاهل صاحب المركز الاول مباشرة الى الاولمبياد.
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Par:lechef (Tunisia )
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