تونس: لزمات مالية لكراء فضاءات بلدية تثير جدالا ومطالبة باحترام قوانين الصفقات العمومية في مجلس بلدية تونس

Samedi 07 Decembre 2019



وات

- ناقش المجلس البلدي لبلدية تونس، في دورته الرابعة العادية، المنعقدة مساء أمس الجمعة، لزمات مالية لكراء فضاءات بلدية أنجزها خلال الأشهر الأخيرة بغرض المصادقة عليها، والتي شهدت جدالا مطولا بين أعضائه لوجود شبهة تفريط في حقوق المجموعات المحلية ومخالفات لقواعد وقوانين الصفقات العمومية.وتعلقت النقاشات بلزمات لكراء السوق البلدية بالسيجومي وإقامة ومنتزه خاص بغابة السيجومي واستغلال منتزه بباردو من قبل الخواص، وذلك حسب ما سجله موفد (وات)، طالب خلالها العديد من أعضاء المجلس البلدي باحترام إجراءات عروض الصفقات واللزمات من قبل اللجان المشرفة عليها بكامل الدقة وإعادة النظر في سير هذه اللجان وبإطلاع جميع الأعضاء على الملفات المتعلقة بها ومطابقتها لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية الجديدة.وصادق المجلس البلدي، رغم الانتقادات ومطالبة بعض الأعضاء بإعادة النظر في عملية الكراء، على لزمة كراء السوق البلدية الواقعة في بلدية السيجومي بمبلغ 336 ألف دينار سنويا، أي بزيادة 10 آلاف دينار عن السعر الادني المقدر من قبل البلدية، وهو ما اعتبره العديد من أعضاء المجلس "دون المأمول وتفويتا في حقوق البلدية المالية"، مطالبين رئيس بلدية السيجومي بتقديم توضيحات حول عملية الكراء.وتبين من خلال العرض المقدم الى المجلس حول إجراءات اللزمة، أن ثلاثة عروض من بين أربعة تعلقت بكراء السوق "لم تكن جدية"، في حين رست الصفقة على العرض الرابع بمبلغ 336 ألف دينار سنويا مدة خمس سنوات.وأثارت المصادقة على لزمة التفويت على وجه الكراء لاحد الخواص في جزء من غابة السيجومي لاقامة منتزه ترفيهي بقيمة 16 ألف دينار سنويا، نفس الجدال والانتقادات ومن أبرزها التحذير من "شبهة المراكنة" من قبل أحد أعضاء المجلس.وفي سياق الانتقادات والاعتراضات، قرر المجلس بطلب من رئيسته، سعاد عبدالرحيم، تأجيل المصادقة على لزمة كراء المنتزه البلدي "بحبوح" بباردو، الذي قدمت بشأنه إحدى الشركات الخاصة عرضا ماليا بـ50 ألف دينار سنويا مع إعلان نيتها بالقيام باستثمارات لتحسينه تقدر بما يفوق المليون دينار ورغبتها في استغلال الفضاء خمس سنوات قابلة للتجديد.ولفت متدخلون الانتباه الى أن الشركة المتقدمة هي العارض الوحيد، وهو ما يتنافي مع قاعدة المنافسة التى ينص عليها قانون الصفقات واللزمات العمومية بينما دافع أحد المستشارين على المصادقة على عملية الكراء باعتبارها فرصة لا تعوض، وفق تقديره.وناقش لمجلس البلدي، من جانب آخر، عدة مسائل إدارية ومالية وصادق على ميزانية الوكالة البلدية للتصرف وعلى بعث لجنة غير قارة لتنمية الموارد المالية للبلدية.