وزير المالية: الارتقاء بالاصلاحات التشريعية واللوجستية للديوانة التونسية باعتبارها دعامة النمو الاقتصادي

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- أكّد وزير المالية، رضا شلغوم، "انطلاق مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية، التي تعيق عمل الديوانة التونسية"، معتبرا أن هذه المراجعة ستمكن من مواجهة كل "التحديّات المتعلّقة خاصّة بمقاومة التهريب والغش والجريمة المنظّمة والنهوض بالاقتصاد الوطني".وأضاف شلغوم في تصريح اعلامي، الجمعة، لدى اشرافه بنادي الامن بسكرة من ولاية اريانة، على مراسم الاحتفال بالذكرى 63 لتونسة الديوانة ان "الدعم المعنوي والمادي لاطارات واعوان الديوانة التونسية مهم للغاية حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه والارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطن والمؤسسة على حد السواء الى أعلى مستويات النجاعة والشفافية بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في الحد من التجاوزات وجرائم التهريب والغش والاتجار في المواد الممنوعة وغيرها.. " واستعرض الرئيس المدير العام للديوانة التونسية، يوسف الزواغي، مجالات الأداء الديواني برا وجوا وبحرا، سيما، على مستوى تطوير آليات العمل في مجالات النظم المعلوماتية والبيانات والخدمات الالكترونية.وأشار، في هذا الصدد، إلى تطبيقة "المسافر الذكي" كخدمة جديدة على الخط لتحديد مواقع مكاتب الديوانة والخدمات المتوفرة لفائدتهم ودعم منظومة "المتعامل الاقتصادي المعتمد" حيث بلغ عدد المؤسسات المتحصلة على هذه الصفة 56 مؤسسة الى حد الان الى جانب وضع اطار قانوني يشجع المؤسسات الناشطة في القطاعين الصناعي والخدماتي على الحصول على هذه الصفة لدعم انتاجها وتطوير قدراتها التنافسية.هذا وتولى وزير المالية في الذكرى 63 لتونسة الديوانة المنتظمة تحت شعار "الديوانة التونسية درع للاقتصاد ودعم للامن الشامل" تعليق شارات الرتب وتوسيم ثلة من الضباط وضباط الصف بالديوانة الى جانب تكريم أربعة فرق ديوانية ويتعلق الامر بفرقة الديوانة بالصخيرة (ولاية صفاقس) وفرقة الحراسة والتفتيشات بالقيروان وفرقة الصمار(وحدتي مدنين وتطاوين) والفرقة الديوانية بالرقاب (ولاية سيدي بوزيد) فضلا عن تكريم المركز الطبي بكل من جندوبة والقصرين لجهودهما في تقريب الخدمات الصحية لاعوان واطارات الديوانة التونسية.كما شهد الفضاء الخارجي لنادي الامن بسكرة استعراضا لمختلف الاسلاك الديوانية العاملة برا وبحرا وجوا الى جانب تنظيم معرض وثائقي يحكي نشأة الديوانة التونسية ومراحل تطورها واليات العمل المتوفرة ومختلف ميادين التدخل.