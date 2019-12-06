توزر: السّيطرة على حريق في واحة حامة الجريد تسبب في حرق جزئي لـ75 من أصول النخيل

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- تمكّنت فرق الحماية المدنيّة بالإدارة الجهوية بتوزر، اليوم الجمعة، من السّيطرة على حريق نشب بواحة النملات بحامة الجريد، وامتدت ألسنة النيران على مساحة هكتار واحد لتخلّف خسائر أوليّة قدرت بحرق جزئي لنحو 75 من أصول النخيل مقابل حرق كلي لثلاثة أشجار نخيل، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر رسمي من الإدارة الجهوية.وأوضح نفس المصدر، أن الخسائر شملت كذلك عددا من الأشجار المثمرة منها أشجار زيتون ورمان وحرق ما يقارب هكتار من الأعشاب الجافة، لافتا إلى أنّ الفرق استعملت شاحنتي إطفاء للغرض وأن أسباب الحريق لا تزال مجهولة.