وزيرة المرأة تسلم 95 إشعارا على المنتفعات بالبرامج التي تنفذها الوزارة والموجهة لفائدة المرأة والأسرة بالقصرين

Vendredi 06 Decembre 2019



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- أشرفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الجمعة بمقر ولاية القصرين، على توزيع 95 إشعارا على المنتفعات بالبرامج الوطنية التي تنفذها الوزارة والموجهة لفائدة المرأة والأسرة بالجهة.وتوزعت الإشعارات بين 15 إشعارا لفائدة منتفعات ببرنامج "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية و25 إشعارا في إطار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية و15 آخر في إطار التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بخمسة مدارس إعدادية وإبتدائية بمعتمديات تالة وفوسانة وسبيبة وسبيطلة وذلك في اطار الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومقاومة الإنقطاع المبكر عن الدراسة.كما شملت هذه الإشعارات، إشعارا وحيدا لفائدة المجمع النسائي للتنمية الريفية بمعتمدية العيون ستستفيد منه أربعين امرأة تقطن بالمنطقة لإحداث مشاريع في مجال تربية النحل والدواجن وذلك ضمن الخطة المذكورة في جزئها المتعلق بالرفع من تشغيلية المرأة الريفية.وتبلغ القيمة الجملية لهذه الإشعارات 200 ألف دينار لدعم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية بالجهة والرفع من تشغيلية النساء وتشجيعهن على بعث مشاريع خاصة بهنّ.وفي تصريح إعلامي أدلت به العبيدي على هامش هذه الزيارة ، ذكرت أن ولاية القصرين تمتعت منذ سنة 2016 إلى غاية شهر أوت المنقضي بما قيمته 1مليون و640 ألف دينار لتمويل 179 مشروعا في مجالات مختلفة ضمن برنامج دعم المبادرة الإقتصادية النسائية "رائدة" الذي يطمح إلى تمويل 8 آلاف مشروع لمختلف جهات الجمهورية، منها 500 مشروع في جهة القصرين.ودشنت نزيهة العبيدي خلال زيارتها الميدانية لعدد من مشاريع وزارة المرأة بالجهة، المقر الجديد للمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقصرين المدينة وإطلعت على سير العمل بالمركز المندمج للشباب والطفولة ومركب الطفولة وسط المدينة الذي إستكملت أشغاله مؤخرا ومن المؤمل أن يدخل حيّز الإستغلال الفعلي في بداية السنة الإدارية الجديدة.كما إطلعت على نسبة تقدم أشغال تهيئة مركز رعاية المسنين بالقصرين والتي ناهزت ال85 بالمالة، وتفقدت العمل بكل من نادي الأطفال بتلابت ومركب الطفولة بفريانة.