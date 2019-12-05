القصرين: إقليم الصوناد بالجهة يتكبد خسائر كبيرة سنويا جراء الربط العشوائي بشبكات مياه الشرب (رئيس الإقليم)

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- يتكبّد إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بولاية القصرين سنويا خسائر جمّة جراء الربط العشوائي بشبكات مياه الشرب من طرف مواطنين وفلاحين، وفق رئيس الإقليم ختام بن رحمة.وأوضح بن رحمة، اليوم الخميس، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن عملية الربط العشوائي بشبكة المياه الصالحة للشرب تسبب الى جانب الخسائر المالية في إستنزاف ما يفوق الـ20 بالمائة من الموارد المائية بالجهة.وأبرز أنه تم خلال السنة الفارطة الكشف عن حوالي 150 عملية ربط عشوائي وغير قانوني بشبكة التزود بمياه الشرب التابعة لإقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالولاية، مشيرا إلى أن المساعي حثيثة للتصدي لهذه الظاهرة ومجابهتها من خلال عمليات المراقبة الشبه يومية والحملات التحسيسية الدورية للمواطنين المخالفين وغيرهم.وأضاف، في سياق متصل، أن الربط العشوائي و الإستغلال المفرط للمياه دون وجه حق قانوني (في الري أو في مجالات فلاحية أخرى) من شأنه أن يلحق أضرارا بالشبكة ويحول دون وصول المياه الى مستحقيها.