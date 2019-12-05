شطرنج- التونسي امير الزعيبي يتوج بطلا للعرب ويتحصل على لقب استاذ دولي كبير

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية للشطرنج اليوم الخميس ان اللاعب امير الزعيبي توج بطلا للعرب خلال البطولة العربية للشطرنج المقامة بولاية مستغانم الجزائرية من 26 نوفمبر الى 6 ديسمبر متحصلا بذلك على لقب استاذ دولي كبير غاب عن تونس لفترة ناهزت 17 سنة.واشارت الجامعة الى ان الزعيبي اصبح ثالث لاعب تونسي يتحصل على لقب استاذ دولي كبير بعد الاستاذ سليم بوعزيز (سنة 1993) وسليم بلخوجة (2002).