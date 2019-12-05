حزب قلب تونس يدعو الحبيب الجملي للاسراع في تشكيل الحكومة

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - دعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس، من جديد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، للإسراع في تشكيل الحكومة بالنظر إلى حالة الفراغ التي تعيشها حكومة تصريف الأعمال الحاليّة، ممّا يعطّل حسن سير أجهزة الدولة ويؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان صادر عن اجتماعه الملتئم أمس الأربعاء، على ضرورة الحرص على أن تقوم تشكيلة الحكومة على كفاءات وطنيّة مشهود لها بالخبرة بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وأن تعمل ضمن برنامج واضح المعالم يستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات الشعب.
وعبر عن أسفه إزاء الأجواء المشحونة والمناكفات التي شهدتها مساء الثلاثاء الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2019، مقترحا في هذا الصدد وضع مدوّنة سلوك تساعد على حسن سير أشغال المجلس في كنف الاحترام المتبادل والتحلّي بروح المسؤولية.
يذكر أن قلب تونس تحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الاخيرة ب38 مقعدا بالبرلمان، الا أن حركة النهضة الحزب الفائز في هذا الاستحقاق عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها أن يكون حزب قلب تونس جزء من الائتلاف الحاكم في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تصريح ل"وات" أمس الأربعاء "انه التقى خلال المشاورات وفدا عن هذا الحزب، في مناسبة واحدة، عبّر له خلالها بأن موقع قلب تونس الطبيعي هو المعارضة".
وأوضح في هذا الصدد أن حكومته لن تضم وزراء ينتمون إلى "قلب تونس"، ملاحظا أنه "منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل".
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان صادر عن اجتماعه الملتئم أمس الأربعاء، على ضرورة الحرص على أن تقوم تشكيلة الحكومة على كفاءات وطنيّة مشهود لها بالخبرة بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وأن تعمل ضمن برنامج واضح المعالم يستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات الشعب.
وعبر عن أسفه إزاء الأجواء المشحونة والمناكفات التي شهدتها مساء الثلاثاء الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2019، مقترحا في هذا الصدد وضع مدوّنة سلوك تساعد على حسن سير أشغال المجلس في كنف الاحترام المتبادل والتحلّي بروح المسؤولية.
يذكر أن قلب تونس تحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الاخيرة ب38 مقعدا بالبرلمان، الا أن حركة النهضة الحزب الفائز في هذا الاستحقاق عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها أن يكون حزب قلب تونس جزء من الائتلاف الحاكم في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تصريح ل"وات" أمس الأربعاء "انه التقى خلال المشاورات وفدا عن هذا الحزب، في مناسبة واحدة، عبّر له خلالها بأن موقع قلب تونس الطبيعي هو المعارضة".
وأوضح في هذا الصدد أن حكومته لن تضم وزراء ينتمون إلى "قلب تونس"، ملاحظا أنه "منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل".
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Par:lechef (Tunisia )
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