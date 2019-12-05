Radio Babnet Tunisie On Air: Shadia - La Ya Sid Ahmed  

حزب قلب تونس يدعو الحبيب الجملي للاسراع في تشكيل الحكومة

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - دعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس، من جديد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، للإسراع في تشكيل الحكومة بالنظر إلى حالة الفراغ التي تعيشها حكومة تصريف الأعمال الحاليّة، ممّا يعطّل حسن سير أجهزة الدولة ويؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية.

وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان صادر عن اجتماعه الملتئم أمس الأربعاء، على ضرورة الحرص على أن تقوم تشكيلة الحكومة على كفاءات وطنيّة مشهود لها بالخبرة بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وأن تعمل ضمن برنامج واضح المعالم يستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات الشعب.


وعبر عن أسفه إزاء الأجواء المشحونة والمناكفات التي شهدتها مساء الثلاثاء الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2019، مقترحا في هذا الصدد وضع مدوّنة سلوك تساعد على حسن سير أشغال المجلس في كنف الاحترام المتبادل والتحلّي بروح المسؤولية.
يذكر أن قلب تونس تحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الاخيرة ب38 مقعدا بالبرلمان، الا أن حركة النهضة الحزب الفائز في هذا الاستحقاق عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها أن يكون حزب قلب تونس جزء من الائتلاف الحاكم في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تصريح ل"وات" أمس الأربعاء "انه التقى خلال المشاورات وفدا عن هذا الحزب، في مناسبة واحدة، عبّر له خلالها بأن موقع قلب تونس الطبيعي هو المعارضة".
وأوضح في هذا الصدد أن حكومته لن تضم وزراء ينتمون إلى "قلب تونس"، ملاحظا أنه "منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل".

  
  
     
  

cadre-f175baef7b945baad52ca2109c71e65e-2019-12-05 12:32:42






0 de 0 commentaires pour l'article 193851



En continu

الخميس 05 ديسمبر 2019 | 8 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:44
19°
 18° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1320°-1220°-1218°-1217°-13
  • Avoirs en devises
    18755,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15987 DT        1$ =2,85060 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1054,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575549069|193851 394|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires