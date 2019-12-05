وزارة المرأة تدين بشدة استمرار نقل العملة والعاملات الفلاحين في ظروف غير امنة وغير انسانية

Jeudi 05 Decembre 2019



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- ادانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بشدة استمرار نقل العملة والعاملات الفلاحين في ظروف غير امنة وغير انسانية على خلفية الحادث الذي جد يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري بمنطقة الزوايد من معتمدية منزل شاكر بين شاحنة نقل خفيفة تقل شخصين وسيارة تقل عائلة (8 اشخاص من بينهم 5 نساء)، متجهين لجني الزيتون، اسفر عن اصابة 10 اشخاص تم نقلهم لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.ونددت الوزارة، في بلاغ لها الأربعاء، بتواصل مثل هذه الممارسات رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين"، وانطلاق العمل بالتراخيص الاستثنائية التي يمنحها الولاة لنقل العاملات والعملة الفلاحيين خلال الموسم الفلاحي.وطالبت مختلف الأطراف المتدخلة لتكثيف الحملات المرورية والتوعوية والتحسيسية للضرب على الجهات التي تتاجر بأرواح العاملات الفلاحيات داعية العاملات في القطاع الفلاحي إلى عدم مجاراة سماسرة الموت، والحفاظ على سلامتهن الجسدية من خلال اختيار التنقل عبر مسالك النقل المنظمة بتراخيص استثنائية.