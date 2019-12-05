Radio Babnet Tunisie On Air: Shadia - La Ya Sid Ahmed  

وزارة المرأة تدين بشدة استمرار نقل العملة والعاملات الفلاحين في ظروف غير امنة وغير انسانية

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - ادانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بشدة استمرار نقل العملة والعاملات الفلاحين في ظروف غير امنة وغير انسانية على خلفية الحادث الذي جد يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري بمنطقة الزوايد من معتمدية منزل شاكر بين شاحنة نقل خفيفة تقل شخصين وسيارة تقل عائلة (8 اشخاص من بينهم 5 نساء)، متجهين لجني الزيتون، اسفر عن اصابة 10 اشخاص تم نقلهم لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.

ونددت الوزارة، في بلاغ لها الأربعاء، بتواصل مثل هذه الممارسات رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين"، وانطلاق العمل بالتراخيص الاستثنائية التي يمنحها الولاة لنقل العاملات والعملة الفلاحيين خلال الموسم الفلاحي.


وطالبت مختلف الأطراف المتدخلة لتكثيف الحملات المرورية والتوعوية والتحسيسية للضرب على الجهات التي تتاجر بأرواح العاملات الفلاحيات داعية العاملات في القطاع الفلاحي إلى عدم مجاراة سماسرة الموت، والحفاظ على سلامتهن الجسدية من خلال اختيار التنقل عبر مسالك النقل المنظمة بتراخيص استثنائية.

  
  
     
  

cadre-766a673a151486e980d31f8fbf09625b-2019-12-05 12:45:26






0 de 0 commentaires pour l'article 193849



En continu

الخميس 05 ديسمبر 2019 | 8 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:44
19°
 18° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1320°-1220°-1218°-1217°-13
  • Avoirs en devises
    18755,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15987 DT        1$ =2,85060 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1054,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575549053|193849 273|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires