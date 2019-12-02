حمدي النقاز يفسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد

Lundi 02 Decembre 2019
وات - باشر اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز اجراءات "فسخ عقده من جانب واحد مع فريق الزمالك" الذي ينشط في الدوري المصري لكرة القدم وذلك على خلفية "عدم حصوله على مستحقاته المالية" حسب ما ذكر اللاعب على صفحته الرسمية على فايسبوك يوم امس .
وقد تم بالمناسبة " ايداع شكوى لدى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة النادي المصري " وفق ما اكده محامي اللاعب الاستاذ انيس بن ميم .
وكان نادي الزمالك المصري تعاقد مع الظهير الايمن الدولي التونسي حمدي النقاز في جانفي 2018 بموجب عقد لمدة ثلاثة اعوام ونصف قادما من النجم الساحلي.
وتوج النقاز مع الزمالك بكاس الاتحاد الافريقي 2019 وكأس مصر 2018 و 2019 .
ويعتبر النقاز (26 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي .
وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة موسم 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.
وقد تم بالمناسبة " ايداع شكوى لدى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة النادي المصري " وفق ما اكده محامي اللاعب الاستاذ انيس بن ميم .
وكان نادي الزمالك المصري تعاقد مع الظهير الايمن الدولي التونسي حمدي النقاز في جانفي 2018 بموجب عقد لمدة ثلاثة اعوام ونصف قادما من النجم الساحلي.
وتوج النقاز مع الزمالك بكاس الاتحاد الافريقي 2019 وكأس مصر 2018 و 2019 .
ويعتبر النقاز (26 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي .
وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة موسم 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.
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Par:bejaoui (Germany )
Sur: والي باجة يقدّم استقالته