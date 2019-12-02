المغزاوي اثر لقائه بالجملي .. ''طلبنا من رئيس الحكومة المكلف نشراعلان سياسي لتوضيح التوجهات الكبرى للحكومة ''

Lundi 02 Decembre 2019
وات - افاد النائب والامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي انه تطرق خلال اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الاثنين برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الى نقطة رئيسية وهي توضيح فحوى الرسالة التي وجهتها حركة الشعب الى رئيس الحكومة والتي تضمنت مطالبة الجملي بنشراعلان سياسي لتوضيح التوجهات الكبرى للحكومة المقبلة .
واضاف المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان على رئيس الحكومة المكلف طرح تصوره وبرنامجه للخمس سنوات القادمة وتوضيح موقفه من عديد المسائل الهامة على غرار المديونية واستقلالية البنك المركزي والسيادة الوطنية الى جانب موضوع المؤسسات العمومية .
واوضح الامين العام لحركة الشعب ان رئيس الحكومة قال حول هذه النقطة "انه لا يمكن طرح برنامج مفصل للحكومة باعتبار ذلك من مهام مجلس الوزراء للحكومة المقبلة ،الذي يضبط تفاصيل هذا البرنامج" وبين المغزاوي ان رئيس الحكومة المكلف يطلب من ممثلي الاحزاب الذين يتحادث معهم الانضمام الى فريق من الخبراء لتشكيل برنامج الحكومة معتبرا ذلك الى جانب طريقة المشاورات لتشكيل الحكومة، فيه "تعويم للمسالة لاسيما وان الحكومة لن يشارك فيها كل الاحزاب ".
وحول اختيار اعضاء الحكومة قال المغزاوي ان الحديث اقتصر على وزارات السيادة مشيرا الى ان رئيس الحكومة اكد انه يحبذ ان يكون على راس هذه الوزرات شخصيات مستقلة .
واضاف النائب ان الجملي عبر عن رغبته في مشاركة حركة الشعب في هذه الحكومة كما تم الاتفاق على الالتقاء مجددا في غضون الايام القليلة القادمة .
وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أعلن انه سيشرع انطلاقا من يوم امس الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته بـ"الفايسبوك" أنه سيكرس عمله اليوم ، "في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة".
يشار الى أنه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.
واضاف المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان على رئيس الحكومة المكلف طرح تصوره وبرنامجه للخمس سنوات القادمة وتوضيح موقفه من عديد المسائل الهامة على غرار المديونية واستقلالية البنك المركزي والسيادة الوطنية الى جانب موضوع المؤسسات العمومية .
واوضح الامين العام لحركة الشعب ان رئيس الحكومة قال حول هذه النقطة "انه لا يمكن طرح برنامج مفصل للحكومة باعتبار ذلك من مهام مجلس الوزراء للحكومة المقبلة ،الذي يضبط تفاصيل هذا البرنامج" وبين المغزاوي ان رئيس الحكومة المكلف يطلب من ممثلي الاحزاب الذين يتحادث معهم الانضمام الى فريق من الخبراء لتشكيل برنامج الحكومة معتبرا ذلك الى جانب طريقة المشاورات لتشكيل الحكومة، فيه "تعويم للمسالة لاسيما وان الحكومة لن يشارك فيها كل الاحزاب ".
وحول اختيار اعضاء الحكومة قال المغزاوي ان الحديث اقتصر على وزارات السيادة مشيرا الى ان رئيس الحكومة اكد انه يحبذ ان يكون على راس هذه الوزرات شخصيات مستقلة .
واضاف النائب ان الجملي عبر عن رغبته في مشاركة حركة الشعب في هذه الحكومة كما تم الاتفاق على الالتقاء مجددا في غضون الايام القليلة القادمة .
وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أعلن انه سيشرع انطلاقا من يوم امس الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته بـ"الفايسبوك" أنه سيكرس عمله اليوم ، "في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة".
يشار الى أنه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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