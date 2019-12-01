Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Hobbi Nadra.  

تركيز خليتي إنصات وتوجيه بمستشفيي شارل نيكول وباجة لتقديم المعلومات عن الحالة الصحية لضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عين السنوسي

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنها وضعت على ذمة عائلات المصابين في انزلاق حافلة سياحية على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم، خليّتي إنصات وتوجيه، بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة وبالمستشفى الجهوي بباجة، لتقديم كل المعطيات والمعلومات عن الحالة الصحية للمصابين ومد عائلات الضحايا بالمعطيات حول المتوفين إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم الأحد بولاية باجة.

يُذكر أن الحادث الأليم جدّ على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بمنطقة عين السنوسي من ولاية باجة، والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس، تقل مسافرين قد أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل 24 حالة وفاة وإصابة 18 بجروح متفاوتة الخطورة.


  
  
     
  
cadre-6b9e581da7e1e025463c3c4296592e96-2019-12-01 17:08:00






0 de 0 commentaires pour l'article 193626



En continu

الأحد 01 ديسمبر 2019 | 4 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
19°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1522°-1421°-1320°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575219043|193626 635|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires