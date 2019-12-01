تركيز خليتي إنصات وتوجيه بمستشفيي شارل نيكول وباجة لتقديم المعلومات عن الحالة الصحية لضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عين السنوسي

Dimanche 01 Decembre 2019



وات

- أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنها وضعت على ذمة عائلات المصابين في انزلاق حافلة سياحية على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم، خليّتي إنصات وتوجيه، بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة وبالمستشفى الجهوي بباجة، لتقديم كل المعطيات والمعلومات عن الحالة الصحية للمصابين ومد عائلات الضحايا بالمعطيات حول المتوفين إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم الأحد بولاية باجة.يُذكر أن الحادث الأليم جدّ على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بمنطقة عين السنوسي من ولاية باجة، والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس، تقل مسافرين قد أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل 24 حالة وفاة وإصابة 18 بجروح متفاوتة الخطورة.