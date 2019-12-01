رئيس مجلس النوّاب يتفاعل مع فاجعة عمدون

Dimanche 01 Decembre 2019



أعلنت الصفحة الرّسميّة لمجلس نوّاب أنّ رئيس المجلس راشد الغنّوشي يتابع باهتمام الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على مستوى منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة.كما اتّصل الغنّوشي بوزيري الداخلية والصحة لمتابعة تقدم عمليات الإنقاذ، وللاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى، موصيّا بأهمية توفير الإحاطة النفسية الضرورية بعائلاتهم.و جدد رئيس المجلس تقديره لما تبذله وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني والوحدات الصحية ومختلف الأسلاك القائمة على التدخل والإنقاذ والإسعاف.ودعا بالمناسبة نواب دائرة كل من باجة وجندوبة والكاف، إلى جلسة عمل طارئة للوقوف على حاجيات الجهة ومشاكلها بهدف ها إيجاد الحلول الممكنة لها مع الحكومة.