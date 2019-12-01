Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Hobbi Nadra.  

رئيس مجلس النوّاب يتفاعل مع فاجعة عمدون

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
أعلنت الصفحة الرّسميّة لمجلس نوّاب أنّ رئيس المجلس راشد الغنّوشي يتابع باهتمام الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على مستوى منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة.

كما اتّصل الغنّوشي بوزيري الداخلية والصحة لمتابعة تقدم عمليات الإنقاذ، وللاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى، موصيّا بأهمية توفير الإحاطة النفسية الضرورية بعائلاتهم.


و جدد رئيس المجلس تقديره لما تبذله وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني والوحدات الصحية ومختلف الأسلاك القائمة على التدخل والإنقاذ والإسعاف.

ودعا بالمناسبة نواب دائرة كل من باجة وجندوبة والكاف، إلى جلسة عمل طارئة للوقوف على حاجيات الجهة ومشاكلها بهدف ها إيجاد الحلول الممكنة لها مع الحكومة.

  
  
     
  
cadre-95d0d7168092aa335089a03727737017-2019-12-01 16:44:23






0 de 0 commentaires pour l'article 193624



En continu

الأحد 01 ديسمبر 2019 | 4 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
19°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1522°-1421°-1320°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575219049|193624 4000|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires